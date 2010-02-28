همایش بین المللی "آسمان در شب" در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اسدالله قمری نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در کارگاه های آموزشی این همایش که با حضور شش استاد بین المللی نجوم از کشورهای آلمان، ترکیه و ایران برگزار می شود، 90 نفر از بهترین منجمین و عکاسان نجومی ایران شرکت می کنند.

وی ادامه داد: در این کارگاه ها، موضوعاتی از جمله عکاسی دیجیتالی به صورت حرفه ای، آشنایی با فیزیک دوربینهای دیجیتال، پردازش تصاویر، پردازش داده های عکاسی و آموزش عکاسی پیشرفته نجومی مورد بحث قرار می گیرد.

قمر نژاد افزود: در طول برگزاری این همایش، دو نمایشگاه همزمان از تصاویر و عکسهای ثبت شده توسط بهترین عکاسان جهان که همگی در قطع بزرگ و با کیفیت بسیار بالا تهیه شده اند در نگارخانه هنر فرهنگسرای امام خمینی (ره) و نگارخانه مولانا عاصم زنجانی حوزه هنری استان به نمایش در می آید.

مدیر اجرایی همایش " آسمان در شب" با اشاره به اینکه برپایی این نمایشگاه ها به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت افزود: پس از این مدت، بخشی از این آثار در یک نمایشگاه دائمی که در یکی از مراکز آموزشی و فرهنگی افتتاح خواهد شد در معرض دید عموم قرار می گیرد و بخش دیگری از آن به صورت سیار در شهرهای مختلف استان، به نمایش گذاشته می شود.

قمری نژاد ادامه داد: در فاصله زمانی برپایی این همایش، یکی از جلسات شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران نیز با حضور 25 نفر از کسانی که فعالیتهای مختلفی در عرصه نجوم در کشور داشته اند برگزار خواهد شد.

وی افزود: با شروع فعالیت این شاخه از انجمن نجوم ایران، تعدادی از آماتورهای عکاسی نجومی چنان پیشرفتی کرده اند که برخی از آثار آنها در مراکز بسیار مهم نجوم جهان انتخاب شده و برخی دیگر نیز در سایت های مختلف، مورد استفاده قرار گرفته اند.

مدیر اجرایی همایش ادامه داد: شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران، تاکنون برنامه های متنوعی همچون برگزاری کارگاه های آموزشی نجوم، کارگاه های ساخت ساعت های آفتابی، رقابت صوفی و همایش سالیانه منجمین آماتور را در کشور برگزار کرده است؛ اما تا زمانی که نجوم به عنوان یک واحد درسی وارد مجموعه دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش نشود، مشکل گسترش این علم همچنان پابرجا خواهد ماند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با وجود آلودگی های نوری خصوصا در شهرهای بزرگ، آسمان شب به یک طبیعت فراموش شده تبدیل شده است افزود: یکی از اهداف برگزاری این همایش، درک زیبایی های آسمان شب از سوی همه شهروندان و برانگیختن علاقه عموم نسبت به آسمان می باشد.

قمری نژاد گفت: زنجان به علت دارا بودن مراکز آموزشی مناسب در زمینه نجوم، دارای پتانسیل علمی و نجومی کافی برای برگزاری این همایش می باشد و این همایش، فرصتی برای نمایش مراکز تاریخی و فرهنگی زنجان است.