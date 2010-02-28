حسین عبدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه طی روزهای گذشته اتهامات بی اساس و غیرمنطقی از سوی یک سایت خبری به بنده وارد شده که این موضوع را به اطلاع مسئولان باشگاه از جمله آقای کاشانی رسانده ام و در صورت ادامه قطعا به مراجه قضایی شکایت خواهم کرد.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: در خبرهای منتشر شده از بنده در نقش یک دلال و مدیر نقل و انتقالات یاد شده است که روح بنده از این اتفاقات هم خبر ندارد و نمی دانم بر چه اساسی چینین مسائلی را مطرح کرده اند.

وی ادامه داد: بنده یک مربی هستم و در چارچوب مسائل فنی به آقای دایی کمک می کنم. مدیر نقل و انتقالات نیستم که بخواهم به دنبال بازیکنان تیم های دیگر باشم.

عبدی خاطرنشان کرد: در صورتیکه این روند ادامه داشته باشد قطعا به مراجه قضایی شکایت خواهم کرد و از این طریق پیگیر خواهم بود.