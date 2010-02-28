مجموعه داستانی "حوا، بیرون از بهشت" در کرج رونمایی شد

رئیس انجمن نویسندگان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این مجموعه داستان اثر "فاطمه دهقان نیری" است و 22 داستان را در دل خود جای داده است.

خسرو عباسی خودلان ادامه داد: این مجموعه داستان توسط انتشارات انجمن قلم ایران منتشر شده ضمن اینکه پیش از این نیز داستانهای دیگری در کرج رونمایی شده است.

وی عنوان داشت: رونمایی مجموعه داستانی یادشده با حضور نویسنده صورت گرفته و به دنبال این امر، یکی از داستانهای این مجموعه به نام "انتظار" توسط اعضای انجمن نویسندگان کرج نقد شده است.

این نویسنده اظهار داشت: بخش عمده داستانهای این مجموعه مربوط به موضوعات جنگ و تاثیر آن بر زندگی انسانها به ویژه در رابطه میان همسران است.

محور و موضوع بسیاری از داستانهای مجموعه " حوا، بیرون از بهشت" زنها هستند

عباسی خودلان در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: محور و موضوع بسیاری از داستانهای مجموعه " حوا، بیرون از بهشت" زنها و مسائل اجتماعی آنها اختصاص دارد.

رئیس انجمن نویسندگان کرج اضافه کرد: مدتی پیش نیز کتاب مشترک اعضای این انجمن انتشار و رونمایی شد. کتاب "شاید دستمان به ماه نرسد" مجموعه ای از آثار هشت نویسنده کرجی است که در راستای هدف آشنایی علاقمندان با آثار انجمن نویسندگان کرج منتشر و رونمایی شده است.

وی ادامه داد: این کتاب شامل 12 داستان است که با همکاری حوزه هنری کرج و توسط انتشارات "سوره مهر" منتشر شده است.

عباسی خودلان یادآور شد: انجمن نویسندگان کرج از سال 86 فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون 70 عضو فعال در کار نگارش و داستان نویسی دارد.

شهرستان کرج پتانسیلهای فرهنگی و ادبی زیادی دارد

عباسی خودلان در آخرین بخش از سخنان خود نیز افزود: شهرستان کرج پتانسیلهای فرهنگی زیادی دارد که پتانسیلهای ادبی یکی از مهمترین آنها هستند.

رئیس انجمن نویسندگان کرج، فعالیتهای این انجمن را بسیار مفید ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: شهرستان کرج در زمینه فرهنگ و ادب به جایگاه شایسته خود دست یابد.