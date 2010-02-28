هدف اصلی دشمن در جنگ نرم حمله به ارزشها و باورهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، آیت الله سید موسی موسوی ظهر یکشنبه در همایش بین المللی منادیان وحدت که با حضور جمعی از علماء و روحانیون شیعه و سنی از استانهای مختلف کشور و چندین کشور اسلامی دیگر در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی دشمن در جنگ نرم حمله به ارزشها و باورهای اسلامی و دینی مردم است و در راستای دست یابی به این هدف از شیوه های متفاوت و متنوعی استفاده می کند.

وی ادامه داد: شیوه جدید دشمن برای حمله به مقدسات و مقابله با کشورهای مسلمان به ویژه جمهوری اسلامی ایران کاملا تغییر یافته و امروز در فضای دوستی وارد شده و می خواهد با بهره گرفتن از شیوه های نوین که همان جنگ نرم است به مقدسات و ارزشهای مردم حمله و با آنها مقابله نماید.

نماینده مقام معظم رهبری در منطقه کردستان در ادامه سخنان خود بیان داشت: بر خلاف جنگ سرد که دشمن کاملا مشخص و مواضع آن برای همگان مبرهن بود، در جنگ نرم به هیچ عنوان اهداف و برنامه ها مشخص نبوده و در نتیجه مقابله و خنثی کردن آن کاری بسیار مشکل است.

آیت الله موسوی در ادامه با اشاره به فراگیری موج بیداری اسلامی در میان کشورهای مسلمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نوعی بیداری در میان ملتهای مسلمان آغاز شده و خوشبختانه امروز در سایه این بیداری شاهد افزایش وحدت و تحکیم پایه های انسجام اسلامی در میان کشورهای مختلف مسلمان هستیم.

وی گفت: امروز در سایه فعالیتهای چشم گیر علماء و روحانیون و با توجه به سیاستهای اصولی و مبتنی بر دین و شریعت اسلامی در کشورمان نوعی وحدت در میان اغلب کشورهای مسلمان شکل گرفته که در راستای انجام این مهم شاهد اقدامات و فعالیتهای بسیار خوبی در عرصه های بین المللی و تحولات جهانی توسط کشورهای اسلامی هستیم.

نماینده مقام معظم رهبری در منطقه کردستان در ادامه این همایش با اشاره به لزوم تحکیم وحدت در میان مسلمانان بیان داشت: در حال حاضر دشمن یکی از برنامه های اصلی خود را بر روی ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات در میان کشورهای مسلمان قرار داده و می خواهد که با این کار به اهداف شوم و پلید خود دست یابد که بهترین شیوه مقابله با این روند، تحکیم وحدت و تاکید بر مشترکات مسلمانان برای ایستادگی در مقابل دشمن است.

وی با اشاره به تصویری که امروز توسط گروه های تکفیری از اسلام و این دین الهی ارائه می شود، افزود: متاسفانه امروز در بعضی از کشورهای اسلامی عده ای از خدا بی خبر به نام دین و با استفاده از حمایت های همه جانبه آمریکا و اسرائیل به نام دین فعالیت نموده و چهره غیر واقعی از دین اسلام را ارائه می دهند.

آیت الله موسوی خاطرنشان کرد: حمایت از این گروه های تکفیری از جمله برنامه های دشمن برای مقابله با ترویج دین مبین اسلام در میان کشورهای غربی و غیرمسلمان است و آنها می خواهند که با بزرگ جلوه دادن اقدامات و عملکرد این گروه های تکفیری و نحله های انحرافی از رواج دین مبین اسلام جلوگیری نمایند.

نماینده مقام معظم رهبری در منطقه کردستان سپس با اشاره به لزوم حفظ وحدت در جامعه و ارائه تصویر واقعی از دین مبین اسلام، یادآور شد: همه علما و روحانیون بزرگوار وظیفه دارند که در راستای حفظ وحدت و همچنین ارائه تصویری واقعی از دین مبین اسلام که سراسر مهربانی، عطوفت و رحمت است، به دنیا تلاش نمایند.

اولین همایش بین المللی منادیات وحدت به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان و با همکاری مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور از صبح امروز آغاز و تا ساعت 20 در مجتمع فرهنگی فجر سنندج و با مشارکت علماء و روحانیون شیعه و سنی از کشورمان و 10 کشور جهان ادامه خواهد داشت.