توضیحات مدیرکل اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک در مورد آرم طرح ترافیک خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فضل الله اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد : برای آنکه روند دریافت آرم طرح ترافیک برای خبرنگاران با سهولت صورت گیرد از دو ماه پیش کمیته ای تشکیل شد تا درخواست تمام خبرنگاران به دقت بررسی و نسبت به صدور آرم برای آنان اقدام شود .

وی ادامه داد: تمامی رسانه هایی که در سال جاری سهمیه آرم طرح ترافیک داشتند برای سال 89 نیز برای آنها این سهمیه مطابق مصوبه شورای عالی ترافیک منظور شده تا نسبت به اعلام نام خبرنگاران فعال خود اقدام کنند و در صورتیکه خبرنگاری در مدت یکسال از این مجموعه ها خارج شده، می توانند نام خبرنگاران جدید را تا سقف و سهمیه تعیین شده اعلام کنند.

مدیر کل اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران خاطر نشان کرد : همچنین تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا خبرنگارانی که به صورت آزاد در رسانه های متعدد فعال هستند نیز بتوانند با ارایه مدارک و اسناد خاص که فعالیتشان را به عنوان یک خبرنگار ثابت می کند، نسبت به دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک اقدام کنند.

وی در پاسخ به این که برخی مجموعه ها و تشکل ها به هر دلیل منحل شده اند ولی خبرنگاران آنها ادامه فعالیت دارند، این افراد برای دریافت آرم طرح ترافیک چه باید کنند، گفت: ملاک برای ما فعالیت خبرنگاری است و چنانچه این افراد همچنان به شغل خبرنگاری مشغول باشند اگر به مجموعه رسانه ای جدید پیوسته اند سهمیه آنها به آن مجموعه اضافه می شود و چنانچه به صورت آزاد فعالیت می کنند با ارایه مدارک و اسناد خاص می توانند نسبت به دریافت آرم طرح ترافیک اقدام کنند.

مدیر کل اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که اعتراضاتی از سوی برخی خبرنگاران در مورد دریافت آرم طرح ترافیک وجود داشته، مشکل اصلی خبرنگاران بیشتر مربوط به چه مواردی است گفت: سهیمه هایی که برای خبرنگاران در نظر گرفته شده می تواند جوابگوی نیاز واقعی آنها باشد اما مشکل برخی از خبرنگاران توزیع ناعادلانه آرم ها است که ما برای رفع مساله بازرسان ویژه ای را در نظر گرفته ایم تا با دقت بر نحوه توزیع آرم گروه های خاص مانند خبرنگاران، جانبازان و خانواده شهدا که هزنیه اندکی برای دریافت آرم می پردازند، نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد : برای سهولت کار و تسریع روند صدور مجوز طرح ترافیک برای خبرنگاران، دفتری در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خیابان ایرانشهر ایجاد شده است که خبرنگاران می توانند برای ارایه مدارک و یا اعلام اعتراضات خود به این بخش مراجعه کنند تا در اسرع وقت به مشکلاتشان رسیدگی شود.

اسلامی در پایان تاکید کرد: چنانچه در رسیدگی به اعتراضات و هنگام تحویل برچسب آرم طرح ترافیک با موردی مواجه شویم که مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به فرد ذی صلاح داده نشده نسبت به ابطال برچسب اقدام می شود .



