30 درصد جوانان جامعه با چالش ازدواج مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، عباد اسدی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان در فرمانداری افزود: از این تعداد جوانان، 40 درصد افراد مجرد در این گروه سی درصد افراد شاغل جامعه هستند که بیانگر آن است که مشکل جوانان صرفا اشتغال و درآمد نیست بلکه باید راهکارهای دیگری برای تسهیل امر ازدواج آنان در نظر گرفت.

وی ادامه داد: متاسفانه حمله به کانون خانواده از مهمترین ابزارهای دشمنان است که با حمله به این کانون قصد دارد رکن اجتماعی خانواده را دچار تزلزل کند.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان مازندران با بیان اینکه 50 درصد طلاق های جامعه در پنج سال نخست زندگی زوجین صورت می گیرد تصریح کرد: آمار طلاق تفاهمی در جامعه رو به رشد بوده که باید با برنامه ریزی اساسی جلوی این پدیده شوم را گرفت.

اسدی افزود: رشد طلاق اکنون در کشور 12 درصد بوده و در شهرستان بهشهر در یازده ماهه سال جاری 16 درصد رشد طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.

محمد تقی باقری، فرماندار بهشهر نیز در سخنانی بیان داشت: باید تمهیدات و انگیزه های ازدواج در جوانان مورد توجه قرار گیرد و ازدواج آگاهانه و با بصیرت در جامعه رشد یابد.

وی افزود: اکنون ازدواج در جامعه مغفول مانده که باید با برنامه ریزی اصولی ازدواج های سالم را در بین جوانان تشویق و ترغیب کنیم.