به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا از روز پنجشنبه 13 اسفندماه با حضور 9 تیم در سالن پیروزی اصفهان آغاز میشود. تیم نوروز عراق یکی از تیمهایی بود که میبایست در گروه A این مسابقات با تیمهای فولاد ماهان سپاهان، ناگویا اوشنز ژاپن، استرویتل زرافشان ازبکستان و آیوبی آتلین تاش بیشکک قرقیزستان رقابت میکرد اما به دلیل تعلیق فدراسیون فوتبال عراق از سوی فیفا از حضور در پیکارهای آسیایی محروم شد.
هادی کریم، یکی از مسئولان رده بالای باشگاه نوروز با ابراز تاسف از کنار گذاشتن این تیم از مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا اعلام کرد باشگاه نوروز قصد شکایت از فدراسیون فوتبال عراق و کنفدراسیون فوتبال آسیا را دارد.
فدراسیون فوتبال عراق به دلیل دخالتهای سیاسی در امور مربوط به فوتبال این کشور تعلیق و از حضور در کلیه میادین بینالمللی محروم شد. به دنبال اتخاذ این تصمیم باشگاههای اربیل و نجف از حضور در جام AFC محروم شدند و باشگاه نوروز نیز از حضور در مسابقات اصفهان بازماند.
تیم فوتسال نوروز در حالی از حضور در مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا محروم شد که بتازگی اردوی آمادهسازی خود را در ایران پشت سرگذاشته و سه بازیکن ملیپوش عراقی را به خدمت درآورده بود.
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