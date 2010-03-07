راه اندازی مرکز رشد علم و فناوری در بوئین زهرا و تاکستان

علی فضلوی در گفتگو با خبرنگار مهر به محورهای فعالیت این دو مرکز اقماری اشاره کرد و افزود: این مراکز اقماری با توجه به اولویت های شهر شامل مواردی چون کانیهای غیرفلزی و شیشه فعالیت می کنند.

وی با اشاره به پروژه های عمرانی این پارک گفت: پروژه عمرانی پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به مساحت 4 هزار و 700 متر در اواخر فروردین 89 افتتاح خواهند شد که این پروژه ها شامل مراکز رشد، کلینیک صنعت و مرکز تحقیقات فولاد هستند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با بیان این که قرار است 40 شرکت مستقر در پارک فناوری به این ساختمان جدید منتقل شود، گفت: احداث ساختمانهای چند مستاجره از دیگر برنامه های این پارک است که اواخر فروردین ماه سال آینده طی مراسم کلنگ زنی عملیات ساخت آن آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه برای احداث این ساختمان ها از سوی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری بودجه ای معادل 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده، اظهار داشت: به منظور تکمیل این پروژه 6 هزار و 400 متری درخواست افزایش بودجه را به مجلس ارائه کرده ایم.