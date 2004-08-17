قوانين قديمي اختراع ، در حمايت از نوآوري ها ايجاد مشكل كرده است

مهندس سيد كامران باقري در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاهي خبرگزاري "مهر" افزود: چون قوانين موجود در زمينه ثبت اختراع در كشور قديمي شده است براي مراكز تحقيقاتي حمايت از كارهاي نو و نوآوري ها مشكل است و به كاري زمان بر تبديل شده است. با توجه به اينكه به حقوق مالكيت معنوي و فكري توجه مي شود اميد است اين مشكلات هر چه سريعتر مرتفع شود.

وي افزود: در پژوهشگاه صنعت نفت به دليل كارهاي مناسبي كه در حوزه تحيقيقات صورت مي گرفت، يك سال پيش بخشي به نام مالكيت معنوي و فكري ايجاد شد و پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان اولين سازماني كه يك بخش مجزا به اين موضوع اختصاص داده است، مطرح شده است.

مسئول بخش مالكيت فكري پژوهشگاه صنعت نفت تصريح كرد: در اين بخش علاوه بر استفاده و به كارگيري شيوه هاي مثبت بين المللي، مشكلات و كاستي هاي موجود را رفع كرده ايم به طوري كه امروز كارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت در زمينه مالكيت معنوي از با دانش ترين افراد جامعه هستند.