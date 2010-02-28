وحدت از زیرساختهای اصلی توسعه و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر یکشنه در همایش بین المللی منادیان وحدت که با حضور جمعی از علماء و روحانیون شیعه و سنی از استانهای مختلف کشور و چندین کشور اسلامی دیگر در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: حفظ وحدت و تحکیم آن در کشور یکی از زیرساختهای اصلی توسعه و پیشرفت به شمار می رود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر همین اصل اساسی که بارها مورد تاکید آیات نورانی قرآن کریم قرار گرفته به پیروزی رسید و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری دوام و قوام نظام را تنها در راستای حفظ وحدت دانسته اند و امروز بر همه اقشار مختلف جامعه به ویژه علماء و روحانیون که دارای نقشی ارزشمند در جامعه هستند‏، واجب است که در راستای حفظ این اصل اساسی تلاش نمایند.

نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: نقش و تاثیرگذاری روحانیون برای نهادینه کردن اصل وحدت در کشور بسیار مهمتر از سایر اقشار است و باید در فضای امروز جهان که تمامی کشورهای مستکبر برای ایجاد تفرقه و نفاق در بین مسلمانان تلاش می کنند، از همه تلاش و پشتکار خود استفاده کرده و برای حفظ وحدت و تحکیم پایه های انسجام اسلامی تلاش نمایند.

ماموستا خدایی اشاره صریح آیات نورانی قرآن کریم به حفظ وحدت را از نکات برجسته این اصل اساسی در دین مبین اسلام خواند و افزود: اهمیت این موضوع تا جایی است که در آیات نورانی قرآن کریم به آن اشاره شده و پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) نیز مسلمانان را به رعایت وحدت در جامعه دعوت کرده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری این همایش در استان کردستان، گفت: خوشبختانه در راستای درایت و هوشیاری مردم عزیز این منطقه، استان کردستان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نماد عینی وحدت و اتحاد در کشور بوده و امروز نیز مردم این استان مرزی با تاکید بر این اصل مهم بر وفاداری خود به آرمانهای نظام اسلامی تاکید دارند.

اولین همایش بین المللی منادیات وحدت به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان و با همکاری مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور از صبح امروز آغاز و تا ساعت 20 در مجتمع فرهنگی فجر سنندج و با مشارکت علماء و روحانیون شیعه و سنی از کشورمان و 10 کشور جهان ادامه خواهد داشت.