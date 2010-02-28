حاشیه های دومین روز برگزاری جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز جشنواره هم از حاشیه های تلخ و شیرین بی نصیب نبود. شور و اشتیاق برخی گروههای شهرستانی که مجال حضور در صحنه را- آن هم در تهران- یافته بودند از شیرین ترین حاشیه های دومین روز جشنواره بود.

*حضور کم تعداد علاقمندان به موسیقی پاپ در مقابل مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد در نوبت اول کنسرت دیشب خبر از سردی بخش پاپ می داد اما در نوبت دوم این سردی به گرما مبدل شد.

*مخاطبین حاضر در سالن انتظار مرکز همایشهای برج میلاد در حالی که بلیتهایی به اندازه یک برگه A/4 در دست داشتند از نحوه فروش اینترنتی بلیت و همچنین قیمت بالا کنسرت ابراز ناراضایتی می کردند.

* پیگیریهای خبرنگارمهر برای یافتن پاسخ مناسب از سوی مسئولان برای توضیح دلایل فروش اینترنتی بلیتهای بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به جایی نرسید و یا توضیحات ارائه شده برخی از مسئولان قانع کننده نبود.

* در نخستین شماره نشریه جشنواره (آهنگ) پیام معاون هنری ارشاد بعد از مدیر دفتر موسیقی به چاپ رسیده است .قبلا شایع شده بود که دکتر ایمانی قرار است سمت معاونت هنری را ترک کند اما اخیرا این شایعه تکذیب و گفته می شود ایشان در مقام خود ابقا شده است.

* بعد از خالی ماندن صندلیهای کنسرت حمید عسگری به گفته یکی از مراکز فروش بلیتهای جشنواره موسیقی فجر آمار فروش و توزیع بلیت کنسرت احسان خواجه امیری در تالار نزدیک به 4 هزار نفری تالار کشور فقط 1600عدد بوده که حدود 300 عدد آن به صورت میهمان توزیع شده است.

* در کتاب جشنواره موسیقی فجر که امروز منتشر شد علی ترابی (معاون مدیرکل دفتر موسیقی) به عنوان "ناظر دبیر جشنواره" (مدیر دفتر موسیقی) معرفی شده است.

* اسم و معرفی فعالیت گروه موسیقی "لیان" به سرپرستی محسن شریفیان در کتاب بیست و پنجمین دوره از جشنواره موسیقی فجر از قلم افتاده بود.

* یکی از مخاطبانی که برای دیدن نخستین کنسرت موسیقی پاپ به مرکز همایشهای برج میلاد آمده بود در انتقاد به ناکارآمد بودن سیستم فروش بلیت معتقد بود که به علت کند بودن سرعت اینترنت فروش آسان بلیت از این طریق امکانپذیر نیست و اتخاذ چنین تصمیمی فقط یک تقلید است.

* از سوی مسئولان اعلام شد که دبیر بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر از فعالترین خبرنگار جشنواره تقدیر می کند. البته در این خبر اعلام نشده است که از حاشیه نویسان هم تقدیر می شود یا نه!