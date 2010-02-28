به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا خواجی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت بالای مشهد در زمینه سرمایه گذاری افزود: مشهد نیازمند اجرای پروژه های تفریحی، گردشگری، پل های غیر هم سطح و نوسازی بافت فرسوده است.

رئیس کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی شورای اسلامی مشهد، دربارۀ ظرفیت های بالقوۀ شهر مشهد گفت: یکی از نقاط قوت شهر مشهد بارگاه مطهر رضوی است که تاکنون از ظرفیت های آن تا حدودی استفاده شده اما به اندازۀ کافی نبوده و دلیل آن نیاز به اقدامات زیربنایی بوده که بودجۀ کنونی شهرداری کفاف آن را نمی دهد.

وی با اشاره به سود تضمین شدۀ این طرح افزود: بالاترین سود ممکن برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است و تلاش شده تا با شفاف سازی و عدم تبعیض، فرصت های سرمایه گذاری پیش روی سرمایه گذار قرار گیرد تا وی با امنیت خاطر و آسودگی بتواند در پروژۀ مورد نظر خویش سرمایه گذاری کند.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی مشهد نیز گفت: تا زمانی که دیدگاه و نگاه شایسته ای به سرمایه گذار نداشته باشیم، فرصت‌های سرمایه گذاری را از دست خواهیم داد.

محسن شوشتری افزود: حضور سرمایه گذاران در بخش های مختلف، علاوه بر توسعه شهر، فرصت های شغلی مختلفی را ایجاد می کند که در این راستا تاکنون موفق عمل نکرده‌ایم.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی مشهد خاطر نشان کرد: نباید به دنبال این باشیم که فقط مشکلات و معضلات خود را به دوش سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار کنیم، بلکه باید سود سرمایه گذار را نیز تضمین کرده تا آنان با اطمینان خاطر به سرمایه گذاری در پروژه ها وارد شوند.

شوشتری در ادامه خاطر نشان کرد: مشهد شهر سرمایه گذاری است و اگر تاکنون توسعه نیافته به دلیل حضور نداشتن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذار باید کار فرهنگی و تبلیغاتی انجام دهیم، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه از جمله اقدامات فرهنگی است که می تواند زمینه ساز حضور سرمایه گذاران و مشارکت آنها در پروژه های شهری شود.