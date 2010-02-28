مازندران زمستان امسال مشکل کمبود سوخت نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در دیدار مدیران حوزه های شرکت نفت استان مازندران در ساری از تلاش و کوشش پرسنل شرکت نفت مازندران قدردانی کرد.

وی گفت: امروز دنیا به سه چیز نیاز دارد و نور، حرارت و حرکت بوده که همه این پتانسیل ها را در خاورمیانه به خصوص ایران داریم و ابرقدرت ها بدین منظور روی منابع خدادادی ایران زوم کرده و برنامه دارند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر استفاده بهینه از انرژی و مواد سوختی توسط آحاد جامعه تصریح کرد: دولت باید فکری برای تقویت و احداث بیشتر جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی در مازندران کند.

وی از برنامه ریزی مسئولین ارشد، حوزه نفت، گاز و انرژی استان به واسطه نبود مشکلات قطعی گاز و سوخت در فصل زمستان در مازندران قدردانی کرد و افزود: مسئولین باید برای رسیدن به حد مطلوب مصرف انرژی در استان مردم را یاری رسان باشند و در این زمینه نقش دستگاه های فرهنگی نظیر صدا و سیما و رسانه های جمعی بسیار حائز اهمیت است.

طبرسی خواستار برنامه ریزی بیشتر مسئولان نفت و گاز استان برای آماده سازی سوخت مورد نیاز کشاورزان در فصل کشت در شالیزارها شد و افزود: کشاوران نیز باید از اکنون به فکر تامین سوخت مورد نیاز خود در اراضی کشاورزی باشند.