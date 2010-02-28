چهار هزار ورزشکار در ورزش بولینگ و کیواسپرت در کشور فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدمهدی اسدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه انتخاب رئیس هیئت بولینگ و کیواسپرت آذربایجان غربی افزود: این ورزشکاران در زمینه های چهارگانه ورزش بولینگ و کیواسپرت در قالب بیش از 28 هیئت استانی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه بولینگ و کیواسپرت از جمله ورزشهای مورد علاقه جوانان است، گفت: با ایجاد بستر فعالیت و فرهنگ سازی می توان شاهد بروز و ظهور قهرمانان نامی این رشته در تمامی کشور شد.

پایگاه قهرمانی بولینگ و کیواسپرت در آذربایجان غربی ایجاد می شود

دبیر فدراسیون بولینگ و کیواسپرت کشور از ایجاد پایگاه قهرمانی بولینگ و کیواسپرت در آذربایجان غربی در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: با ایجاد این پایگاه زمینه برای رشد و توسعه این ورزش در استان فراهم خواهد شد.

اسدی آذربایجان غربی را مستعد برای توسعه این ورزش دانست و اظهار داشت: با ایجاد پایگاه قهرمانی در این استان زمینه تربیت ورزشکار، مربی و داور به راحتی و سهولت امکان پذیر می شود و فدراسیون نیز آماده هر گونه همکاری در زمینه تامین مربی و داور است.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق مداری در تمامی عرصه های ورزشی گفت: تربیت اخلاق در ورزش به خصوص ورزش های قهرمانی موجب رشد و توسعه فرهنگ عمومی می شود.

علی ملااحمدی اظهار داشت: این نهاد آمادگی لازم برای ایجاد بستر لازم برای فعالیت تمامی ورزشهای مورد نظر در جامعه را داراست.

در پایان این جلسه، علی خلیلی به عنوان رئیس هیئت بولینگ و کیواسپرت آذربایجان غربی انتخاب شد.