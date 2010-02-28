رهنگ محمد اسماعیلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 25 درصد از داوطلبان کاروانهای راهیان نور از دانشجویان، 25 درصد دانش آموز، 10 درصد اقشار مستضعفین، 30 درصد بسیج محلات و اقشار مختلف و 10 درصد باقیمانده از اعضای بسیج کارگری به مناطق جنوب اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه دانشجویان از اوایل اسفند ماه به این مناطق اعزام خواهند شد، ادامه داد: اعزام سایر کاروانها و اقشار مختلف از اواخر اسفند تا 25 فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

سرهنگ اسماعیلی افزود: سال گذشته پیش بینی شده بود که پنج هزار نفر در قالب کاروان های نور به جنوب اعزام شوند که با توجه به امکانات موجود هفت هزار و 400 نفر اعزام شدند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان مدت رفت و برگشت کاروان راهیان نور را پنج وز عنوان کرد و ادامه داد: هزینه های اعزام کاروان برای هر نفر بیش از 750 هزار ریال است که از افراد فقط 150 هزار ریال دریافت می شود و بخشی از هزینه ها را استانداری و قسمت دیگر از آن را برخی سازمان ها تقبل می کنند.

سرهنگ اسماعیلی ضمن تأکید بر لزوم آشنایی نسل جدید با ارزشهای دوران دفاع مقدس گفت: مناطق عملیاتی جهت بازدید کاروان های راهیان نور آماده سازی شده اند تا نسل جوان و نوجوان، با حضور یافتن در این مناطق شاهد رشادت ها و شهامت هایی که طی 8 سال دفاع مقدس صورت گرفته است، باشند.

وی اجرای طرح کاروان راهیان نور را حرکتی مثبت و موثر ارزیابی کرد و گفت: سپاه پاسداران چندین سال است در راستای نهادینه کردن فرهنگ شهامت و شهادت، این طرح را به اجرا در می آورد که در این سالها، شاهد حضور عده کثیری از مردم در این کاروانها هستیم.