  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

"زمانه" منتشر شد

هشتاد و دومین شماره ماهنامه "زمانه" با موضوع "مشروطه و حافظه تاریخی انقلاب اسلامی" منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره می خوانیم: « مشروطه با کدام نگاه؟»، « مشروطیت و حافظۀ تاریخی انقلاب اسلامی »، « از مشروطه انگاری تا مشروطه انکاری » نوشته سیدمصطفی تقوی، « گذرگاه مشروطه » نوشته ابوذر مظاهری، « آخوند خراسانی و دغدغه هایش » نوشته محمدامیر شیخ نوری و محمدرضا مجددی، « از اختلاف در مشروطه تا مشروطۀ اختلافی » نوشته مهدی ابوطالبی،

« آنچه از او بر مشروطه گذشت » نوشته اسلام افضلی، « مرغ هند بر شاخسار ایران!» نوشته علی ابوالحسنی (منذر)، « تاریخ سازِ تاریخ آموز » نوشته نادر پروین، « تاریخ به سبک شفاهی » نوشته سیدابوالفضل رضوی، « ایدئولوژی نهضت مشروطیت چیست؟» نوشته نعیمه حسینی نژاد، « آینۀ شکسته » نوشته علی احمدی خواه و « سیری در آثار مشروطه ای معاصر » نوشته حبیب الله شادکام از دیگر مقاله‌های این شماره جریده زمانه هستند.

کد مطلب 1042959

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها