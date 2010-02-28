اختصاص 242 میلیارد ریال برای نوسازی و مقاوم سازی مدارس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی نبیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران همچنین از برگزاری همایش تجلیل از 300 بانوی خیر مدرسه ساز خبر داد و گفت: ما دولتیان هر قدمی که برمی داریم وظیفه ذاتی ماست و خیران به کمک ما آمده اند تا با سرعت بیشتری معضلات آموزش را در بخش سخت افزار رفع نمایند.

وی با بیان اینکه در سال 87 حدود 92درصد از 28 میلیارد تومان از تعهد خیران تحقق یافته است اظهار داشت: در سال 88 این رقم به 32 میلیارد تومان و حدود 15 درصد افزایش داشته است.

نبیان همچنین گفت: کل تعهد اعتبار خیران در کشور 733 میلیارد تومان است.

وی از برگزاری مراسم کلنگ زنی توسط موسسه قلم چی در بهشهر خبر داد و افزود: این مراسم بر اساس قول قلم چی به معین فلاحتگر است و قرار است موسسه قلم چی با مشارکت دولت مرکز استعدادهای درخشان شهرستان بهشهر را دائر کند.

نبیان با اشاره به 6 هزار و 411 کلاس درس تخریبی در استان تصریح کرد: بازسازی حدود 1500 کلاس درس را آغاز کرده ایم که 70 درصد آن تحویل داده شده و 30درصد باقی مانده تا شهریورماه سال آینده بازسازی خواهند شد.

وی گفت: در سفر مقام معظم رهبری به استان اجرای 6 پروژه تصویب شد که اعتبار 3 پروژه از محل اعتبارت سازمان نوسازی و 3 پروژه نیز توسط دفتر مقام معظم رهبری تخصیص خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران با بیان اینکه ساخت و ساز خیران مدرسه ساز بر اساس نیازسنجی انجام می شود خاطرنشان کرد: از میان سازمان های مردم نهاد در سراسر کشور تنها مدرسه سازی است که که جایگاه ویژه خود را در در میان اذهان کسب کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش ، هوشمندسازی تعدادی از مدارس در دستور کار قرار دارد.

همایش تجلیل از بانوان خیر روز دوازدهم اسفندماه در مجتمع فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران برگزار خواهد شد.