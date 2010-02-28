آمیتاب باچان برنده جایزه ای شد که آن را تحریم کرده بود

به گزارش مهر از خبرگزاری فرانسه، این بازیگر 66 ساله برای ایفای نقش در فیلم "پدر" برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد از جوایز سالانه مجله " فیلم فیر" شد.او در این فیلم با فرزندش "آبیشک باچان" همبازی بوده است.



جایزه "فیلم فیر" که معادل هندی جایزه اسکار به شمار می رود و برای بالیوود از اهمیت ویژه ای برخوردار است همه ساله از سوی مجله سینمایی "فیلم فیر" اهدا می شود. چندی پیش نشریه زرد مومبای میرر که به همراه "فیلم فیر" از سوی یک موسسه منتشر می شود خبری کذب مبنی بر مشکلات خانوادگی آبیشک باچان با همسر بازیگرش آیشواریا رای منتشر کرد. از این رو آمیتا باچان و پسرش تصمیم گرفتند که حضور در مراسم پنجاه و پنجمین دوره جایزه " فیلم فیر" را که دیشب برگزار شد تحریم کردند.



اما برنده اصلی جوایز این شب فیلم کمدی "3 دیوانه " ساخته عامر خان بود که جوایز بهترین فیلم، کارگردان، بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین داستان، فیلمنامه و دیالوگ نویسی را به خود اختصاص داد. این فیلم عنوان پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای بالیوود تا کنون را نیز در اختیار دارد.



ای آر رحمان که برای ساخت موسیقی متن فیلم " زاغه نشین میلیونر" جایزه اسکار سال گذشته را دریافت کرده بود برای آهنگسازی فیلم "دهلی 6" برنده جایزه فیلم فیر شد.



رانبیر کاپر بازیگر نوخاسته هندی هم جایزه ویژه منتقدان سینمای هند را دریافت کرد.

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