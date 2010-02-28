ترمیم 95 درصد کنده کاریهای ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حجازی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان از تشکیل ستاد نوروزی شهرداری در آستانه فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروزی خبرداد و گفت: در این ستاد بر نظافت عمومی پارک ها، رفت و روب منظم معابر و حمل به موقع زباله ها از سوی مأمورین شهرداری تأکید شد.

شهردار مرکز استان از طرح جدید شهرداری در ایام نوروز خبر داد و اظهار داشت: در این طرح مقرر شده تا به چند تن از هم میهنان عزیز که به عنوان اولین مسافران نوروزی وارد مرکز استان می شوند جوایزی از قبیل سکه بهار آزادی در قالب بسته های تبلیغاتی اهداء شود.

وی از آمادگی نیروهای خدوم و ایثارگر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری در ایام پایانی سال خبر داد و افزود: با تدابیر اندیشیده شده نیروهای این سازمان در سه شیفت کاری آماده ی ارائه ی هرگونه خدمات اعم از عملیاتی و پیش گیری کننده هستند.

شهردار ساری در پایان از ترمیم 95 درصد از حفاری ها و کنده کاریهای سطح شهر که به علت برخی از فعالیتهای عمرانی از سوی ادارات حفار انجام گرفته بود خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: در آستانه ی فرا رسیدن سال جدید شهر ساری آماده ی پذیرایی از میهمانان عزیز نوروزی است و در این راستا ترمیم کنده کاری ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته و فقط تعداد ناچیزی از این محل ها باقی مانده که تا پایان سال این مناطق و معابر نیز مانند خیابانهای قارن، فرهنگ و رازی ترمیم خواهد شد.

ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.