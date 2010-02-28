ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره احتمال تصمیمگیری دولت درباره عدم اجرای هدفمندی یارانه ها، اظهارداشت: اگر اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها طرحی ملی است قرار است از سوی دولت اجرا شود، نیاز به عزم و حمایت ملی از دولت هم دارد.

وی درباره دلایل دولت برای اصرار بردرآمد 40هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها، افزود: دولت برای این اصرار خود دلایلی دارد. اگر این درآمد در سال اول اجرا حاصل شود، دولت توان بیشتری برای اجرای این لایحه خواهد داشت و با مشکل کمتری در این زمینه مواجه خواهد شد؛ چون در سال های بعدی مردم خودشان را با این موضوع تطبیق می دهند و دولت هم در اجرای کار تجربه بیشتری خواهد داشت و با توان بیشتر آن را دنبال می کند.

ندیمی تاکید کرد که اگر دولت بخواهد طرح هدفمند کردن یارانه ها را مدیریت کند، باید توان لازم را در این زمینه داشته باشد. باید توجه داشته باشیم که دولت نمی خواهد با درآمد 40هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه ها در سال اول، پول بیشتری در بیاورد بلکه می خواهد پول بیشتری خرج کند تا هرجایی با مشکل مواجه شد، حمایت لازم را صورت داده و بتواند تورم را کنترل نماید.

وی عمده ترین دلایل دولت برای اصرار بر درآمد سال اول اجرای هدفمند کردن یارانه ها را آثار اجرای آن در اقتصاد ایران با توجه به شرایط اقتصادی کشور خواند و تاکید کرد: دولت برای اجرا لایحه هدفمند کردن یارانه ها به خصوص در سال اول باید شرایط حمایتی از مردم و صنعت را فراهم ببیند، ضمن اینکه این حمایت درباره دولت هم باید صادق باشد.

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند بزرگ و پرریسک بودن لایحه هدفمند کردن یارانه ها را نفی کند، گفت: دولت در صورتی شجاعت و ریسک پذیری لازم برای اجرای این لایحه را از خود نشان خواهد داد که شرایط حمایت از خود را فراهم ببیند.

وی ادامه داد: البته از لحاظ حقوقی هم در اینکه باید کدام عدد در سال اول اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها مبنا قرار گیرد، جای بحث است و دلیل دولت هم برای در نظر گرفتن 40هزار میلیارد تومان در سال اول اجرای لایحه جدای از مباحث حقوقی این است که باید برای اجرای این لایحه مهم از انعطاف مالی مناسب برخوردار باشد.

ندیمی یادآورد شد که اگر انعطاف مالی برای دولت در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها فراهم شود، شرایط برای متضرر نشدن صنایع پر مصرف و انرژی بر، ضربه نخوردن به صادرات و واردات و با مشکل مواجه نشدن مردم ناشی از اجرای لایحه هدفمندی فراهم می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا درآمد 40هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها در سال اول و هزینه کرد آن از سوی دولت باعث ایجاد تورم نخواهد شد؟ عنوان کرد: آنچه دوستان در این زمینه می گویند بیشتر بر اساس نوع محاسبات است که اگر فلان مبلغ بر قیمتی افزوده شود، چه مقدار تورم در پی خواهد داشت که این موضوع در فرمول های اقتصادی دنیا استاندارد نیست.

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان خاطر نشان کرد: قطعا با حمایت دولت و مردم می توان تورم را کنترل کرد، البته با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تورم مازاد بر تورم عادی را شاهد خواهیم بود اما درصد افزایش تورم را حمایت های دولت و همراهی مردم و صنعت می تواند کنترل کند.