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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

115 دفتر پیشخوان خدمات دولت در اردبیل فعالیت می کنند

اردبیل - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت عمرانی استانداری اردبیل از فعالیت و خدمات رسانی بیش از 115 دفتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خداوردی رحمانی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت در استانداری اظهار داشت: ایجاد و توسعه این دفاتر گامی در جهت کاهش تصدی گری دولت و کمک به اصلاح الگوی مصرف می باشد.

وی افزود: از آن جایی که بخشی از سوخت مصرفی در جامعه به دلیل سفرهای زاید شهری انجام می شود، توزیع مناسب این دفاتر به کاهش سفرهای داخل شهری و جلوگیری از مصرف بی رویه سوخت کمک خواهد کرد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری اردبیل خاطر نشان کرد:در حال حاضر تناسب قابل قبولی بین تعداد خودروها و سفرهای داخل شهری و معابر شهر اردبیل وجود ندارد و این نیازمند بازنگری است.

رحمانی اظهار امیدواری کرد که با توسعه دولت الکترونیک و نیز عملکرد هر چه قوی تر دفاتر پیشخوان دولت از کثرت مراجعات به دستگاه های دولتی و نیز تعداد سفرهای داخل شهری کاسته شود.

کد مطلب 1042968

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