دانشجویان با میراث علمی پزشکی آشنا نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کارگروه فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور دکتر مرضیه وحیددستجردی روز گذشته 8 اسفند ماه جاری برگزار شد.

دکتر وحیددستجردی با مهم بر شمردن توجه به مباحث قرآنی خاطر نشان کرد: با توجه به دیدگاه‌هایی که قرآن کریم در مسائل سلامت دارد به نظر می‌رسد وزارت بهداشت وظیفه مهمتری در این زمینه دارد.

وی با اشاره به نامگذاری پزشکان در فرهنگ اسلامی با عناوینی چون طبیب و حکیم که از اسمای الهی است افزود: ما باید از فرصت به دست آمده کمال استفاده را کرده و فرهنگ قرآنی را وارد عرصه پزشکی کنیم.

مرضیه وحید دستجردی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه دانشجویان ما با میراث کهن علمی و پزشکی کشور آشنا نیستند یکی از فعالیتهای جدید معاونت پژوهشی را سوق دادن پایان‌نامه‌های دانشجویان به پژوهش در عرصه منابع ایرانی - اسلامی دانست و افزود: چگونه است که دانشجویان ما کتاب‌های دانشمندان مختلف را در مقاطع تحصیلی مطالعه می‌کنند ولی با کتاب‌های علما و دانشمندان بزرگ این سرزمین همچون بوعلی سینا آشنا نیستند؟

وزیر بهداشت، لزوم توجه به پژوهش‌های قرآنی را یادآور شد و گفت: از معاونت پژوهشی می‌خواهیم که پژوهش‌های قرآنی را خیلی جدی بگیرند و اگر برای مسائل پژوهشی یک مرکز تحقیقات تشکیل می‌دهند، برای پژوهش های قرآنی پژوهشگاه تشکیل شود.

در این جلسه مقرر شد معاونت پژوهشی زیرساخت‌ها و برنامه‌های مورد نیاز در زمینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی با موضوع قرآن و عترت را با همفکری و همکاری معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی و آموزشی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تدوین کند و در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

اولین جلسه کارگروه فعالیتهای علمی و پژوهشی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، دکتر فرحناز ترکستانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، دکتر مصطفی قانعی معاون پژوهشی وزارت بهداشت، حجت الاسلام رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر رحیم قربانی رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.