به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار علمی با همکاری اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دانشگاه سانتاتوماس فیلیپین برگزار شد.

در این همایش که با حضور علی مجتبی روز بهانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین، شهاب‌الدین دارایی رایزن فرهنگی کشورمان و جمعی از روسای دانشکده‌ها، استادان و دانشجویان دانشگاه سانتا توماس برگزارشد، دکتر حمید احمدی استاد و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان سخنران اصلی سمینار، مقاله خودرا با عنوان "جهانی‌سازی و هویت ملی نزد ملل آسیایی" ارائه نمود.

وی با طرح تئوری های مختلف از تئوریسن‌های برجسته معاصر درزمینه جهانی شدن به تشریح پیامدهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آن پرداخت و پیامد بعد فرهنگی آن را" به چالش کشیده شدن هویت ملی و فرهنگی ملتها" دانست.

احمدی در ادامه به گروه‌بندی‌های مختلف کشور ها در بحث جهانی شدن پرداخته و با اشاره به پدیده‌های مختلف اجتماعی، قومی، مذهبی، دیدگاههای موافقان و مخالفان را تشریح نمود و رویاروئی جهانی شدن را با گروههای بومی اجتماعی به‌عنوان چالشها و آشنایی با تکنولوژی‌های جدید، نظامات بین‌المللی ولایه‌های مختلف فرهنگی را به‌عنوان فرصتها قلمداد کرد.

در ابتدای این همایش، دکتر مایکل آنتونی واسکو رییس دانشکده علوم انسانی با ابراز خرسندی از حضور هیئت ایرانی در این دانشگاه افزود: به خاطر رشد اقتصادی در آسیا در طول چهل سال گذشته ، قرن بیست ویکم ، قرن رشد وتوسعه آسیا لقب گرفته است و به‌طوری‌که آمار نشان می‌دهد قاره آسیا قبلاً 20درصد اقتصاد آسیا را دراختیارداشته که اکنون این رقم درسال 2005 به 38درصد رسیده است و پیش‌بینی می شود درسال 2016 به میزان 43 درصد و در سال 2025 به 49 درصد برسد که خود عامل مهمی در معادلات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است و پایانی بر استیلا و تفوق غرب محسوب می‌شود.

روزبهانی از دانشگاه سانتا توماس به‌خاطر همکاری در برگزاری این سمینار قدردانی نموده و افزود: نشست حاضر و فعالیتهای دیگر فرهنگی ما در این کشور درراستای عمل به مفاد برنامه مبادلات فرهنگی است که سال گذشته میان وزرای امور خارجه دو کشور به امضا رسید که در نتیجه نقش ما را در ایجاد صلح جهانی تقویت می‌بخشد.