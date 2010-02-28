دلیل عقب نشینی در برابر تخریب جنگلها ضعف ساختاری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرود شریفی در نشست خبری صبح روز یکشنبه در سازمان منابع طبیعی، به خبرنگاران گفت: دستگاه هایی دولتی که خودشان متولی امور هستند باید بحث صیانت را به عهده بگیرند و خود مسبب تخریب نباشد.

معاون وزیر جهاد و کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا سازمان منابع طبیعی به عنوان متولی امور حفاظت از جنگلها در تعاملات بین بخشی با دستگاه های اجرایی و توسعه گرا عقب نشینی می کند و میدان را برای تخریب به نهادهای قدرتمند و غیر پاسخگو واگذار می کند، تاکید کرد: در بخش قوانین به زودی این خلا را پر خواهیم کرد و دلیل این وضعیت موانع و محدودیت های ساختاری و اداری در سازمان است.

همچنین رئیس سازمان جنگلها و مراتع در پاسخ به دغدغه های تمامی خبرنگاران در مورد جنگل ابر و تهدید جدی جاده سازی در این ذخیرگاه ارزشمند افزود: مواضع ما کاملا روشن است و مخالف جاده سازی هستیم. وزیر جهاد و کشاورزی و حتی دستگاه های زیر مجموعه، تمام تلاش خود را می کنند تا این جاده ساخته نشود و در این زمینه با سازمان محیط زیست هماهنگ هستیم و اجازه این تخریب را نخواهیم داد.

این مقام مسئول در سازمان جنگلها اضافه کرد: حساسیت ما در تخریب زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده به حدی است که رئیس اداره منابع طبیعی کهگیلیویه و بویراحمد را به دلیل اجازه تخریب هزاران درخت در منطقه حفاظت شده دنا عوض کردیم و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم.

با این حال رئیس سازمان منابع طبیعی کشور وظیفه دستگاه تحت مدیریتش را فراهم کردن زمینه تسهیل امور مختلف دانست و گفت: ما نمی توانیم ظرفیتهای کشور را نادیده بگیرم و به خاطر جلوگیری از تخریب از توسعه باز ایستیم.