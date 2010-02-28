به گزارش خبرگزاری مهر، مقدمه این کتاب به قلم سید علی سقائیان سفیر ایران در ایروان نگاشته شده است و به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به زیور طبع آراسته شده است.

این کتاب به منظور بسط و گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی و تعامل فعال و سازنده با جوانان که سرمایه‌های اجتماعی تأثیرگذار در هر جامعه هستند، تهیه و ترجمه شده است.

«مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی انقلاب اسلامی و چشم‌انداز آینده آن» در نشست «بررسی تأثیرات جهانی انقلاب اسلامی با عنوان «نقش نخبگان در افزایش تعاملات فرهنگی و اجتماعی ملتها» در مرکز فرهنگی آئوکس رونمایی شد.