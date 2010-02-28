به گزارش خبرگزاری مهر ، اردشیر محمدی در مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی این سازمان اظهار داشت: در ساختار جدید معاونت حقوقی و نظارت گمرک، علاوه بر وظایف محوله قبلی، دو نکته نیز حایز اهمیت است که ما انتظار داریم با دقت و جدیت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل گمرک ایران افزود: نکته اول این است که این معاونت نقش خود را جهت ارتقاء و حمایت از گمرک به خوبی ایفا کند و در این جهت گام‌های محکمی بردارد که البته کاری بسیار سنگین و پرمسئولیت است.

وی گفت: کارکنان گمرک به خاطر استرس و فشاری که به آنها وارد می‌شود باید مورد حمایت قرار گیرند و از حقوق گمرک و همکاران به خوبی دفاع شود و توقع ما هم این است که این کار به نحو احسن صورت گیرد.

محمدی با اشاره به اهمیت حفظ و تقویت نیروی انسانی به عنوان مهمترین ابزار موفقیت و تعالی سازمانی گفت: تحقق این امر می‌تواند موجب برداشتن گام‌های بزرگتری در جهت تحول گمرک شود.

رئیس‌ کل گمرک درخصوص دومین نکته موردنظر خود، از ضرورت اعمال مدیریت قوی و افزایش تلاش‌ها برای مبارزه جدی با قاچاق کالا و مواد مخدر، پولشویی و جرایم سازمان‌یافته نام برد و اظهار داشت: باید با بکارگیری نیروهای شایسته تلاش بیشتری در این جهت صورت گیرد تا امکان وارد شدن صدمات و آسیبهای ناشی از اقدامات غیرقانونی به گمرک کاهش یابد.

محمدی تصریح کرد: ما با نظارتها و کنترل‌های قوی‌تر که انجام آن را از معاونت حقوقی و نظارت انتظار داریم، می‌توانیم حقانیت گمرک را نشان داده و از آن حمایت کنیم. در این صورت است که قادر خواهیم بود سیاستی روبه جلو داشته باشیم.

وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه در ساختار جدید معاونت حقوقی گمرک تغییراتی به وجود آمده و بحث نظارت نیز به آن اضافه شده، توقع داریم این معاونت با قدرت و اقتدار هرچه بیشتر کار خود را دنبال کند و در جهت احقاق حقوق دولت و ایجاد بسترهای مناسب برای سالم‌سازی فعالیت‌های تولیدی و تجاری گام بردارد.

محمدی همچنین با یادآوری اینکه برای حرکت در جهت تعالی و ارتقای جایگاه گمرک، هدف‌گذاری‌های لازم صورت گرفته است، به تبیین دلایل انتصاب معاون جدید حقوقی و نظارت گمرک پرداخت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.