دانشجویان مسلمان ایرلند تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آیریش تایمز، مری مک آلیس رئیس جمهوری ایرلند که در مراسم پایان هفته آگاهی درباره اسلام در کالج سلطنتی سخنرانی می‌کرد گفت: تصدیق سهم مثبت دانشجویان مسلمان ایرلند در اقتصاد و جامعه این کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: تحقیقات مطالعاتی و علمی دانشجویان مسلمان به غنی شدن جامعه ایرلند کمک کرده است. آنها به پیشبرد مرزهای علم، پزشکی و تحقیق کمک کرده‌اند. تجربه آنها به ما کمک کرد که نهادهای آموزش عالی خود را ارتقا دهیم تا در دنیای جهانی شده جایگاهی را به خود اختصاص دهند.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ایرلند از مراکزی هستند که بسیاری از دانشجویان مسلمان کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای آسیایی آنها را برای تحصیل انتخاب کرده‌اند.