پابلو نرودا با "پایان جهان" آمد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "پایان جهان" یکی از آخرین دفترهای شعر نروداست که در سال 1969 و پیش از دریافت جایزه نوبل ادبیات به چاپ رسیده‌ است.

این دفتر از روی متن دو زبانه ایتالیایی- اسپانیایی که در سال 1972 در میلان به چاپ رسیده به فارسی برگردانده شده‌است.

از عنوانهای شعرهای این کتاب می‌توان به "درگاه"، "مصائب"، "دیرآمده"، "زمان درزندگی"، "همیشه زادن"، "شیطانکها" و "غمبارترین قرنها" اشاره کرد.

در شعر "گارسیا مارکز" از این مجموعه می‌خوانیم: باری، در این دوران/ برای زادن آتشفشانی هم/ راهی گشاده بود،/ آتشفشانی که پاره پاره/ آتش می‌پاشید،/ یا بهتر بگویم این آتشفشان/ آتش می‌پاشید/ تا از شیبهای کلمبیا فرو ریزد،/ و هزار و یک شب بود/ که از دهان جاوییش بر می‌آمد./ انفجار سترگ دوران من:/ در ساخته‌های سفالینش/ در آن پلشت گل و گدازه/ مردان بسیار از گوشت و استخوان/ زاده شدند تا هرگز نمیرند.

نرودا برنده نوبل 1971 یکی از بزرگترین شاعران سده بیستم است که شعرهای جاودانه‌اش را می‌توان به پنج دوره مشخص و متمایز از هم تقسیم کرد که هر دوره ویژگیهای درخشان و تاثیرگذارش را آشکارا نشان می‌دهد؛کتاب "پایان جهان" محصول پنجمین دوره شعری این شاعر است.

مجموعه شعر "پایان جهان" با شمارگان 2200 نسخه در 204 صفحه منتشر شده‌است.

