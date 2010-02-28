  1. هنر
  2. سایر
۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

پابلو نرودا با "پایان جهان" آمد

پابلو نرودا با "پایان جهان" آمد

مجموعه شعر "پایان جهان" سروده‌های پابلو نرودا با ترجمه فرهاد غبرایی از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "پایان جهان" یکی از آخرین دفترهای شعر نروداست که در سال 1969 و پیش از دریافت جایزه نوبل ادبیات به چاپ رسیده‌ است.

این دفتر از روی متن دو زبانه ایتالیایی- اسپانیایی که در سال 1972 در میلان به چاپ رسیده به فارسی برگردانده شده‌است.
از عنوانهای شعرهای این کتاب می‌توان به "درگاه"، "مصائب"، "دیرآمده"، "زمان درزندگی"، "همیشه زادن"، "شیطانکها" و "غمبارترین قرنها" اشاره کرد.

در شعر "گارسیا مارکز" از این مجموعه می‌خوانیم: باری، در این دوران/ برای زادن آتشفشانی هم/ راهی گشاده بود،/ آتشفشانی که پاره پاره/ آتش می‌پاشید،/ یا بهتر بگویم این آتشفشان/ آتش می‌پاشید/ تا از شیبهای کلمبیا فرو ریزد،/ و هزار و یک شب بود/ که از دهان جاوییش بر می‌آمد./ انفجار سترگ دوران من:/ در ساخته‌های سفالینش/ در آن پلشت گل و گدازه/ مردان بسیار از گوشت و استخوان/ زاده شدند تا هرگز نمیرند.

نرودا برنده نوبل 1971 یکی از بزرگترین شاعران سده بیستم است که شعرهای جاودانه‌اش را می‌توان به پنج دوره مشخص و متمایز از هم تقسیم کرد که هر دوره ویژگیهای درخشان و تاثیرگذارش را آشکارا نشان می‌دهد؛کتاب "پایان جهان" محصول پنجمین دوره شعری این شاعر است.

مجموعه شعر "پایان جهان" با شمارگان 2200 نسخه در 204 صفحه منتشر شده‌است.

کد مطلب 1042982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها