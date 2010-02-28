حجم قاچاق کالا به کشور ثابت باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی انتشار مطلبی از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام رقمی به عنوان حجم قاچاق کالا تا کنون و انتشار آن در برخی رسانه ها توضیحات ذیل جهت اصلاح خبر مذکور اعلام می گردد.

1- در سال 1388 هیچگونه آمار رسمی و برآوردی مبنی بر حجم واردات قاچاق کالا اعلام نشده و گزارشهای فوق الذکر به اشتباه به عنوان آمار حجم قاچاق کالا در سال 1388 تلقی شده است که بدینوسیله اصلاح می شود.

2- در سال 1387 با روشهای علمی برآورد و تخمین حجم قاچاق کالا توسط گروه های دانشگاهی برای شناخت وضع موجود و دریافت میزان واقعی قاچاق کالا در کشور صورت پذیرفت این تحقیقات بر مبنای آمار رسمی کشور که از سازمان ها و دستگاه های مختلف اخذ شده است انجام پذیرفت.

توضیح آنکه از میان 26 روش موجود علمی در حوزه اقتصاد پنهان و برای اطمینان خاطر گزارش مذکور جهت اعلام نظر و بررسی کارشناسانه به دستگاه های مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و هم اکنون نتایج نهایی بدست آمده ازدستگاه ها و ارزیابی پایانی آن در حال بررسی است. بنابراین آمار ارائه شده در مرحله قطعیت علمی نبوده و تنها بر مبنای برآوردی تخمینی بوده و مربوط به سال 1387 است.

3- یافته های این تحقیق نشان می دهد در اثر فرآیند پیشگیری و مقابله ستاد و دستگاه های عضو، حجم قاچاق کالا نسبت به افزایش حجم اقتصاد کشور نه تنها افزایش نداشته بلکه در حالت ثبات باقی مانده است و در صورت عدم اقدامهای گوناگون به مراتب حجم قاچاق چندین برابر افزایش می یافت که این نشان از موثر بودن روشهای اتخاذ شده در پیشگیری و مقابله با این پدیده مزموم می باشد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: آنچه در تمام گزارشها و پژوهشهای انجام شده در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان شاخصی مهم جلوه می کند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قاچاق کالا است و بارزترین راه کار برون رفت آن عزم و اراده جدی مسئولان بر اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه و حمایت همه جانبه هم میهنان گرانقدر در پرهیز از مصرف کالای قاچاق خارجی و فاقد کیفیت و حمایت از تولیدات داخلی است.

پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: طبق گزارش ستاد مبارزه با کالای قاچاق تاکنون بالغ بر 19 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است.