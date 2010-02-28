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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۳

ستاد مبارزه با قاچاق کالا:

حجم قاچاق کالا به کشور ثابت باقی ماند

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گزارش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر واردات 19 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور واکنش نشان داد و اعلام کرد حجم قاچاق کالا نسبت به افزایش حجم اقتصاد کشور نه تنها افزایش نداشته بلکه در حالت ثبات باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی انتشار مطلبی از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام رقمی به عنوان حجم قاچاق کالا تا کنون و انتشار آن در برخی رسانه ها توضیحات ذیل جهت اصلاح خبر مذکور اعلام می گردد.

1- در سال 1388 هیچگونه آمار رسمی و برآوردی مبنی بر حجم واردات قاچاق کالا اعلام نشده و گزارشهای فوق الذکر به اشتباه به عنوان آمار حجم قاچاق کالا در سال 1388 تلقی شده است که بدینوسیله اصلاح می شود.

2- در سال 1387 با روشهای علمی برآورد و تخمین حجم قاچاق کالا توسط گروه های دانشگاهی برای شناخت وضع موجود و دریافت میزان واقعی قاچاق کالا در کشور صورت پذیرفت این تحقیقات بر مبنای آمار رسمی کشور که از سازمان ها و دستگاه های مختلف اخذ شده است انجام پذیرفت.

توضیح آنکه از میان 26 روش موجود علمی در حوزه اقتصاد پنهان و برای اطمینان خاطر گزارش مذکور جهت اعلام نظر و بررسی کارشناسانه به دستگاه های مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و هم اکنون نتایج نهایی بدست آمده ازدستگاه ها و ارزیابی پایانی آن در حال بررسی است. بنابراین آمار ارائه شده در مرحله قطعیت علمی نبوده و تنها بر مبنای برآوردی تخمینی بوده و مربوط به سال 1387 است.

3- یافته های این تحقیق نشان می دهد در اثر فرآیند پیشگیری و مقابله ستاد و دستگاه های عضو، حجم قاچاق کالا نسبت به افزایش حجم اقتصاد کشور نه تنها افزایش نداشته بلکه در حالت ثبات باقی مانده است و در صورت عدم اقدامهای گوناگون به مراتب حجم قاچاق چندین برابر افزایش می یافت که این نشان از موثر بودن روشهای اتخاذ شده در پیشگیری و مقابله با این پدیده مزموم می باشد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: آنچه در تمام گزارشها و پژوهشهای انجام شده در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان شاخصی مهم جلوه می کند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قاچاق کالا است و بارزترین راه کار برون رفت آن عزم و اراده جدی مسئولان بر اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه و حمایت همه جانبه هم میهنان گرانقدر در پرهیز از مصرف کالای قاچاق خارجی و فاقد کیفیت و حمایت از تولیدات داخلی است.

پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: طبق گزارش ستاد مبارزه با کالای قاچاق تاکنون بالغ بر 19 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است.

کد مطلب 1042985

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