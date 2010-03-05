به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکبخت واحدی ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به پیروزی شیرینی که برابر استقلال کسب کردیم در بهترین شرایط هستیم و با روحیه‌ای عالی و بدون حاشیه یکدل شده‌ایم تا موفقیت استیل آذین را پس از برد برابر استقلال نیمه تمام نگذاریم و در فصل جاری حداقل یک جام بدست آوریم.

وی در خصوص اظهارات عادل فردوسی پور در برنامه نود نیز گفت: من از طریق برخی رسانه اعلام کردم با وجود اینکه برای فردوسی پور که مجری توانمندی است احترام خاصی قائل هستم اما ایشان را بر سر تمرینات استیل اذین دعوت می کنم تا ببیند که چگونه تمرینات خودم را دنبال می کنم.

نیکبخت همچنین در مورد اهانت‌های هواداران استقلال گفت: البته این حرف‌ها را نباید زیاد مورد توجه قرار داد. من دیگر به اتفاقات دیدارهای گذشته استیل آذین مقابل تیم‌های دیگر فکر نمی کنم و اگر اتفاقی افتاده امیدوارم مسئولان به آن رسیدگی کنند. بالاخره هفت سال در استقلال طلایی ترین روزهای زندگی فوتبالی‌ام را سپری کرده‌ام و این موضوع نباید فراموش شود.

مهاجم تیم فوتبال استیل آذین درباره بازی با تیم سایپا نیز گفت: سایپا تیم بسیار خوب و پرقدرتی است که از یک مربی باتجربه و کاربلد به نام مایلی کهن استفاده می کند. کار سختی برابر این تیم پیش رو داریم و باید هرچه سریع‌تر بازی با استقلال را به خاطره‌ها بسپاریم. اگر مانند بازی با استقلال در تمام دیدارها به میدان برویم، همه تیم‌ها در مقابل ما مشکل پیدا می کنند.