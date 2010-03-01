سرانه درمان 89 نباید کمتر از 17 هزار تومان باشد

دکتر محمدتقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات پیش روی نظام سلامت کشور در سال آینده اشاره کرد و افزود: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاهد افزایش هزینه ها در این بخش خواهیم بود.

این در حالی است که دکتر حسن امامی رضوی، معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت تورم و همچنین هدفمند کردن یارانه ‌ها که می بایست در بودجه 89 و میزان سرانه سال آینده در نظر گرفته شود، گفته است که سرانه درمان 89 باید حداقل 30 تا 40 درصد افزایش نسبت به سال 88 داشته باشد تا خدمات مطلوبی به مردم ارائه شود.

نوربخش با عنوان این مطلب که سرانه، میزان سرمایه گذاری است که به ازای هر فرد در یک ماه صورت می گیرد، افزود: در قانون برنامه چهارم و همچنین بودجه سال 88 ، کسر هفت درصد حق بیمه از افراد به ازای میزان درآمد آنها مصوب شده بود که متاسفانه دولت از اجرای آن امتناع کرد.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده عدد پنج درصد کسر حق بیمه از سوی دولت پیشنهاد شده بود که این عدد به هفت درصد افزایش یافته است، گفت: اگر این پیشنهاد به تصویب مجلس برسد، می توان امیدوار بود که تا حدودی از مشکلات بخش بهداشت و درمان کشور در سال آینده کاسته می شود.