معماری اسلامی در سیمای شهری باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، ششمین همایش شهر وسیمای شهری و نخستین همایش ملی توسعه شهری با رویکرد ارتقای منظر شهری ظهر امروز با حضور سید محمد بهشتی رئیس گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر ایران، جمعی از مسئولان و کارشناسان معماری و شهرسازی دانشگاههای کشور، دانشجویان و استادان رشته معماری در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

در این همایش احمد عجم استاندار قزوین گفت: امروز اهمیت و حساسیتی که در توسعه شهری وجود دارد کمتر از گذشته است لذا انتظار داریم نتایج برگزاری این همایش ها به بهسازی و زیباسازی ارتقای سیمای شهری منجر شود.

وی افزود: باید بتوانیم با استفاده از دیدگاههای کارشناسی الگویی برای ارتقای جایگاه شهری و زیباسازی در شهرهای دیگر کشور از جمله استان قزوین ارائه کنیم.

عچم جمع بندی نتایج پنج همایش گذشته در این زمینه و ارائه آن در سمینارهای بعدی را در افزایش راندمان کار ضروری خواند و تصریح کرد: انتخاب قزوین به عنوان دبیرخانه دائمی توسعه شهری کار ارزشمندی است و مسئولان استان و شهر باید از این فرصت برای توسعه فضا و منظر شهری گام‌های قابل توجهی بردارند.



استاندار خاطر نشان کرد: لازم است در برگزاری چنین همایش‌هایی به معماری اسلامی در سیمای شهری صحه گذاشته و تاکید شود، چرا که اگر در خصوص همین شهر قزوین به گذشته نگاهی داشته باشیم می‌بینیم که بافت قدیمی شهر از پیام خاصی برخوردار است که می تواند به شهر سازی فعلی ما کمک موثری کند.

عجم برقراری پیوندی محکم بین گذشته و امروز را در پیشبرد اصولی امور شهری مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: گذشته الگویی برای توسعه است و در این میان باید کاری کنیم تا متناسب با نیاز آن سیمای شهر به ارتقا و نشاط منجر شود.



استاندار قزوین تاکید کرد: باید تلاش کنیم این تلاشها به یک کارگاه کاربردی تبدیل شود و از یک گردهمایی و دور هم نشستن صرف پرهیز شود، اگرچه این دورهم نشستن‌ها نیز فوایدی دارد، ولی لازم است با برنامه‌ ریزی پیوندی اصولی بین گذشته و آینده برای توسعه شهر برقرار کنیم.

در ادامه فرزانه نظری پور دبیر نخستین همایش ملی توسعه شهری اظهار داشت: برای دوری از بدقوارگی سایه افکنده بر روی شهرها لازم است به سیمای شهری و توسعه شهری توجه بیشتری شود.

نظری ‌پور یادآور شد: امروز روند شتابان دنیا از یک رو و سیر ایده‌ها و طرح‌ها در طراحی و معماری از سوی دیگر موجب شده تا سیمای شهرها هماهنگی و سنخیت گذشته را نداشته باشد.



وی گفت: بافت شهری متشکل از احجام پراکنده ای است تهی از ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که بحران هویت شهری و معماری را نمایان تر می سازد و این در حالی است که شهرهای ما در گذشته متناسب با ساختار و بافت های همگون و نسبتا سنتی، مطابق با شرایط اقلیمی، نیازها و عقاید مذهبی مردم شکل گرفته بود.

دبیر نخستین همایش ملی توسعه شهری تصریح کرد: ششمین همایش شهری با عنوان همایش ملی توسعه شهری با رویکرد ارتقاء منظر شهری با جایگاه منظر شهری در تهیه طرح های توسعه شهری وبا هدف ارتباط فضای شهری با سیما و منظر شهری، هویت شهری و ارتباط آن با ارتقای منظر شهری و نقش مدیریت متحد شهری در ارتقاء منظر شهری برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در عرصه های عمومی زندگی شهروندان نیاز است که شهرها با رعایت اصول و قواعد طراحی شهری ایجاد شود و در این شرایط معماران و طراحان شهری باید در جهت ارتقای کیفی محیط شهرها و سیما و منظر شهری و ایجاد محیط هایی برای تعامل اجتماعی و باز آفرینی فضاهای خاطره انگیز با زنده سازی نقاط و محورها و فضاهای با هویت را در دستور کار خود قرار دهند.

این همایش بعداز ظهر امروز نیز با سخنرانی رئیس گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر ایران، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، عبدالعلی زاده رئیس انجمن مهندسان راه و ساختمان ادامه خواهد یافت.