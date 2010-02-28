غرس 100 میلیون اصله نهال در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرود شریفی در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: سالانه بالغ بر 500 میلیون اصله نهال در کشورغرس خواهد شد که به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری از 15 تا 21 اسفند ماه معادل 100 میلیون اصله نهال در کشوربا شعار"حفاظت طبیعت،پیروی شریعت" غرس می شود.

معاون وزیرجهاد کشاورزی بیان کرد: امسال در دامنه جنوبی البرزحدود 130 هزار هکتاردرختکاری صورت می گیرد، ضمن اینکه در500 هکتار از عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری اقدامات بیولوژیکی و بیومکانیکی انجام شده و تاکنون 270 هزار هکتار نیز درختکاری دراین عرصه ها صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: با افتتاح 775 پروژه آبخیزداری در هفته منابه طبیعی و آبخیزداری ظرفیتهای لازم به منظور ذخیره نزولات آسمانی به میزان 3/1 میلیارد متر مکعب و کنترل 8 میلیون متر مکعب رسوب ایجاد می شود.

شریفی میزان اعتبارات پروژه ها اعم از ملی و استانی را بالغ بر یک هزار و 360 میلیارد ریال اعلام کرد.

برداشت 800 هزارمترمکعب چوب از جنگلها

وی درخصوص مصرف چوب در کشورعنوان کرد: نیاز سالانه ظرفیت اسمی مصرف چوب در کشوررقمی بالغ بر5 میلیون و 762 هزار مترمکعب است، ضمن اینکه میزان مصرف معادل 4 میلیون و 270 هزارمترمکعب و میزان واردات معادل 960 هزارمترمکعب است که با توجه به واحدهای در دست بهره برداری میزان کمبود چوب درکشور معادل 3 میلیون و 960 هزار مترمکعب برآورد شده است که از این میزان حدود 800 هزار مترمکعب از جنگلها چوب برداشت می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر تسهیل واردات چوب و توسعه زراعت آن درکشوراظهارداشت: در ابتدای برنامه چهارم مقررشد با تسهیل واردات چوب، افزایش تولید، جلوگیری ازمصرف بی رویه میزان مصرف چوب و هیزم به 15میلیون مترمکعب برسد که هم اکنون با توسعه سوخت فسیلی این میزان به 10 میلیون مترمکعب رسیده است.

وی عنوان کرد: درحال حاضر 15 میلیون مترمکعب سوختی که از جنگلها برداشت می شود معادل15 میلیارد مترمکعب آب است که این رقم با توجه به 9میلیارد مترمکعب آب دهی 40 هزارقنوات موجود درکشور و 10 میلیارد مترمکعب آب دهی کل سدها به 10 میلیارد مترمکعب آب خواهد رسید.

انجام اصلاحات درمسیرجاده ابر

شریفی در خصوص عدم مقابله سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشوربا اقداماتی شامل راه سازی، سدسازی، ایجاد طرحهای پتروشیمی، طرحهای توسعه ای و عمرانی و سایر پروژه ها در منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: این سازمان دربرخورد با برخی پروژه ها به صورت چراغ خاموش حرکت می کند و در این راستا به دنبال نهادینه کردن و قانونمند نمودن مسایل است به نحویکه از 8 سال پیش تاکنون بحث قانون منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شده است.

وی با بیان اینکه در طرح افزایش بهره وری در کشاورزی و منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی پیگیری شده است افزود: این طرح که بسیاری از نگرانی های ازجمله احیاء و توسعه منابع طبیعی، ناهنجاریها درزمین خواری، انتقال مالکیت و سایرمسایل را برطرف می کرد همچنان در مجلس مسکوت مانده است.

وی اعلام کرد: در اجرای طرحها در منابع طبیعی و آبخیزداری باید بیلان اقتصادی طرح مطرح شود که هم اکنون مصوبه اجرای این امرازدولت را گرفته ایم.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص اقدامات سازمان درمورد جاده ابر بیان کرد: موضع سازمان در خصوص جاده ابر اصولی و منطقی است و به صورت هماهنگ با سازمان محیط زیست و مجموعه استانی عمل می کنیم و در حال حاضر گزینه ای که مورد کارشناسی قرار داد انجام اصلاحات در مسیرموجود است.