به گزار ش خبرنگار مهر در تبریز، محمد مهدی اعلایی ظهر یکشنبه در بازدید از شرکتهای تعاونی صنایع دستی استان از تاسیس 62 شرکت تعاونی در رشته های مختلف صنایع دستی خبر داد و گفت: صنایع دستی آذربایجان شرقی با توجه به میزان سرمایه گذاری و اشتغالزایی از ظرفیت های بالقوه فراوانی برخوردار است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت دهم به ایجاد اشتغال خانگی تاکید دارد، صنایع دستی یکی از بهترین فرصت ها برای ایحاد این نوع کسب و کارهاست.

مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی افزود: صنایع دستی آذربایجان شرقی با توجه به میزان سرمایه گذاری و اشتغالزایی از ظرفیت های بالقوه فراوانی برخوردار است.

وی ادامه داد: رشته های مختلف صنایع دستی استان با سرمایه گذاری اندک از سوی دستگاه های زیربط زمینه ایجاد کسب و کار فراوانی را فراهم می آورد.

اعلایی با اشاره به توافقنامه ای که بین وزارت تعاون و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای افزایش همکاری ها بین این دو دستگاه به امضا رسیده است گفت: بخش تعاون یکی از بخش های توانمند در ایجاد چنین کسب و کارهایی است که خوشبختانه نمونه های موفق تعاونی در بخش صنایع دستی استان از حیث کسب توفیقات فراوان مورد توجه هستند.

وی یکی از ویژگیهای فعالیت در بخش صنایع دستی را ارزش افزوده بالای این صنایع خواند و افزود: در صورتی که بتوان یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) در زمینه صنایع دستی در استان تاسیس کنیم که زنجیره تولید، بازاریابی و فروش را به هم مرتبط کند زمینه این موفقیت‌ها دو چندان می شود.

وی آموزش را از دیگر نیاز های این بخش خواند و افزود: آموزشگاه های صنایع دستی در اکثر شهرستان های استان در قالب شرکت های تعاونی زمینه آموزش رشته های مختلف را فراهم آورده اند.