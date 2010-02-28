کلیسای کاتولیک برزیل از استودیوی کلمبیا شکایت کرد

به گزارش مهر از خبرگزاری فرانسه کلودین، دوترا اسقف اعظم شهر ریودوژانیرو از استودیو کلمبیا پیکچرز به دلیل نمایش صحنه درهم شکستن مجسمه مشهور مسیح که در این شهر قرار دارد در فیلم آخرالزمانی "2012" شکایت کرده است.



مجسمه 40 متری مسیح که در سال 1931 در ریو ساخته و نصب شده به نماد مذهبی و گردشگری این شهر در سطح جهانی بدل شده است. این مجسمه توسط پل لاندوفسکی هنرمند لهستانی الاصل فرانسوی ساخته شده است.



بر اساس قوانین برزیل مالکیت معنوی آثار هنری پس از مرگ آفرینندگان اثر با متولیان آن است. اسقف کلودین دوترا که از منظر قانون این کشور مالک معنوی فعلی این مجسمه محسوب می شود تا کنون در 90 درصد موارد اجازه استفاده از تصویر مجسمه مسیح را در فیلمهای سینمایی و سریال های تلویزیونی صادر کرده است.



در فیلم "2012" این مجسمه بر اثر برخورد یک موج بلند در هم می شکند. خانم دوترین در این باره گفت: معمولا اجازه استفاده از تصویر این مجسمه پیش از فیلمبرداری یک فیلم سینمایی صادر می شود. اما مدیران استودیوی کلمبیا هیچ درخواستی برای استفاده از تصویر این مجسمه در فیلم "2012" ارائه نداده اند.



وی افزود بسیاری از مومنان با دیدن نمای در هم شکستن مجسمه در فیلم " 2012" شوکه شده اند و استودیوی کلمبیا باید ضمن عذرخواهی از مسیحیان جهان جریمه ای هم به کلیسای کاتولیک برزیل پرداخت کند.

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