۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

مسابقه "نجم" نوروز 89 پخش می‌شود

مسابقه "نجم" با اجرای مجید یراق بافان نوروز 89 از شبکه قرآن سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه قرآن سیما اعلام کرد مسابقه قرآنی نجم با پرداخت به مباحث قرآنی اعم از علوم قرائت قرآن کریم (تجوید، حفظ، قرائت، وقف وابتدا) وعلوم قرآنی (شان نزول، اعجاز، شرح وترجمه، واژه‌های قرآنی ) وعلوم حدیث قرآنی (مجامع حدیثی، تاریخ حدیث، اصطلاحات حدیثی، فقه الحدیث ) در سه مرحله برگزار می‌شود.

هر مسابقه پنج شرکت‌کننده دارد. برندگان مرحله اول هزینه سفر به مشهد مقدس، مرحله دوم کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
و مرحله سوم کمک هزینه سفر حج عمره تقدیم می‌شود. مسابقه "نجم" به تهیه‌کنندگی حمید شفیع‌زاده تهیه می‌شود.

کد مطلب 1042994

