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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

پلیس دبی تشریح کرد:

جزئیات تازه از ترور المبحوح / استفاده از نوعی دارو در ارتکاب جنایت

جزئیات تازه از ترور المبحوح / استفاده از نوعی دارو در ارتکاب جنایت

پلیس دبی در گزارشی جزئیات بیشتری درباره ترور محمود رئوف المبحوح یکی از رهبران شاخه نظامی حماس را که چندی پیش در عملیات سازمان یافته موساد در دبی به شهادت رسید،اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس دبی اعلام کرده است که تروریستها با استفاده از داروی مخدر و خفه کردن، المبحوح را به قتل رسانده اند.

وی گفت : المبحوح ابتدا با تزریق داروی مخدر بی هوش و سپس خفه شده است.

محمود عبدالرئوف المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به دست عاملان موساد به شهادت رسید.

گرچه سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی(موساد)، مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، اما اسناد و مدارک به دست آمده نشان می دهد که موساد عامل این اقدام تروریستی بوده است.

"ژنرال خامس مطر المزینه" معاون فرمانده پلیس دبی در این باره گفت : قاتلان قبل از اینکه المبحوح را خفه کنند از مواد مخدری به نام "سَکسینیل کولین" برای بیهوش کردن وی استفاده کرده اند.

پلیس اعلام کرده است که با چنین ترورهایی به نظر می رسد مقتول به مرگ طبیعی مرده است، زیرا که هیچ مقاومتی از سوی مقتول در محیط دیده نمی شود.

کد مطلب 1042997

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