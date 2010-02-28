توزیع و تعداد طرحهای ارائه شده بنگاههای زودبازده دارای ابهام است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهدی بندرآبادی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان گفت: بر اساس شاخص های تعیین شده تعداد طرح های ارائه شده و سهمیه های اختصاص یافته به شهرستانها برابر نیست.

به گفته وی، تعداد طرحهای ارائه شده برای اجرا در گرمسار سه برابر سهمیه هستند و این در حالی است که در شاهرود و دامغان طرح های کمتری نسبت به سهمیه تعیین شده ارائه شده است .

وی یادآور شد: رعایت عدالت در نحوه توزیع اجرای طرح های بنگاه های زودبازده در شهرستان های استان سمنان باید انجام شود و اجرای طرح ها باید به گونه ای باشد که زمینه توسعه استان سمنان را به طور متوازن و برابر فراهم کند .

استاندار سمنان نیز در این نشست با اشاره به اینکه مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان به عنوان نماینده تام الاختیار استاندار در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان است، گفت: مسئولان باید همکاری های لازم را وی داشته باشند.

عباس رهی با تاکید بر اینکه رعایت عدالت و توزیع عادلانه اعتبارات بین پنج شهرستان این استان محور برنامه های استاندار است، گفت: برای رعایت عدالت در شهرستان های استان سمنان، توزیع اعتبار بر اساس محرومیت، جمعیت و ظرفیت انجام می شود .

وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح های بنگاه های زودبازده باید عدالت رعایت شود، گفت: توسعه برابر شهرستان های استان باید با اجرای عدالت عملیاتی شود.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: تخصیص تسهیلات به بنگاه های زودبازده باید بر اساس شاخص های تعیین شده باشد و با مدیرانی که از شاخص های ارائه شده اجتناب کنند برخورد می شود .

در این نشست با نظر اعضای کارگروه پرداخت شش هزار و 50 میلیارد ریال یارانه به 86 طرح بنگاه های زودبازده استان سمنان موافقت شد و پرداخت 55 هزار و 257 میلیون ریال تسهیلات به 9 طرح پیشنهادی صنایع و معادن، بازرگانی و جهادکشاورزی استان سمنان با پیش بینی اشتغال 152 نفر از دیگر مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان بود.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان نیز در این نشست با رد نظر مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان گفت: نحوه توزیع طرح ها در شهرستان های استان سمنان بر اساس رعایت عدالت بوده است.

استاندار سمنان همچنین در این نشست فرصت دو روز را برای مشخص شدن صحت نحوه توزیع اجرای طرح های بنگاه های زودبازده در شهرستانها اعلام کرد.