ارتباط بین مسئولان و خبرنگاران باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا خلخالی ظهر یکشنبه در نشست اعضای شورای اطلاع رسانی استان سمنان گفت: بی اطلاعی مردم از خدمات و فعالیت های دستگاه ها ضعف مسئولان است.

وی با تاکید بر اینکه باید فعالیت های دستگاه ها توسط رسانه ها به مردم معرفی و اطلاع رسانی شود، گفت: مردم باید از کارهای مسئولان مطلع باشند.

خلخالی ادامه داد: دشمن تلاش داشته دارد که مسئولین نظام را نارکارآمد نشان دهد و هدفش ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین نظام است .

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با اشاره به اینکه خبرنگاران باید صحت و سرعت در اطلاع رسانی را با هم در نظر بگیرند، گفت: رسانه ها باید از دامن زدن به برخی مسائل که به وحدت استان لطمه می زند پرهیز کنند.

وی به هفته وحدت اشاره کرد و گفت: دستگیری عبدالمالک ریگی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و دستگیری این فرد با این شیوه و با وجود حمایت‌دولت‌های استکباری، اقتدار و استحکام نظام را می‌رساند.

به گفته وی، این افتخار اقتدار اطلاعاتی جمهوری اسلامی را در عرصه منطقه و بین المللی به نمایش گذاشته است و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران کشوری امن و با اقتدار در منطقه محسوب می شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان به در پیش بودن چهارشنبه سوری اشاره کرد و گفت: نگاه به چهارشنبه آخر سال نباید صرفا امنیتی باشد بلکه نگاه فرهنگی باید توسط مسئولان ارائه شود.