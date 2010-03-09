خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: در تهیه این کتاب که به مناسبت برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به چاپ رسیده ‌است حسین نوری‌نیا و محمد علی خبری همکاری داشته‌اند.

کتاب "توسعه تئاتر؛ ضرورتها و راهکارها" کتابی است پژوهشی- کاربردی که در آن تلاش شده مسائل حوزه تئاتر از دیدگاه هنرمندان این حوزه و مردم به صورت توأمان بررسی شود تلاشی که کمتر می‌توان در پژوهشهای این حوزه از آن سراغ گرفت.

گردآوری اطلاعات در زمینه بهره‌مندی از تئاتر در بین مردم به همراه مصاحبه‌های عمیق و مفصل با تعدادی از سرآمدان هنرهای نمایشی ایران در کنار مرور مجموعه پژوهشهای انجام شده در اینباره به این پژوهش ویژگی خاصی بخشیده‌ است که می‌تواند محل رجوع و تأمل اصحاب حوزه تئاتر، مدیران و برنامه‌ریزان آن قرار گیرد.

کتاب "توسعه تئاتر؛ ضرورتها و راهکارها" از چهار فصل با عنوانهای کلیاتی درباب پژوهش، مروری بر پیشینه پژوهش، روش پژوهش و یافته‌های پژوهش تشکیل شده ‌است که بخش چهارم خود شامل سه قسمت ارزیابی هنرمندان تئاتر، ارزیابی مردم و جمع‌بندی و راهکارها است.