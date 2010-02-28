لزوم قیام مصری ها علیه مبارک/ دیوار فولادی لکه ننگی بر پیشانی سران عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، برخی نمایندگان پارلمان کویت از همسویی مصر با رژیم صهیونیستی در محاصره نوارغزه انتقاد کردند و از پارلمانها و دولتهای عربی خواستند که برای پایان محاصره غزه موضع قاطعی اتخاذ کنند.

این نمایندگان از کسانی که آنها را ملی گرایان مصر نامیدند خواستند که علیه سیاستهای عجیب و غریب قاهره در قبال مسائل عربی و اسلامی قیام کنند.

این افراد در ادامه، دیوار فولادی میان مصر و غزه را لکه ننگی بر پیشانی رژیمهای عربی دانستند.

بنا بر اعلام این نمایندگان، احداث دیوار فولادی در شرایطی که ساکنان نوارغزه به کمک احتیاج دارند به معنای زیر سئوال بردن تمام مفاهیم انسانی است.

خاطرنشان می شود دولت مصر با همکاری آمریکا در حال احداث دیوار فولادی در مرزهای مشترک خود با نوارغزه است. این دیوار با عمق بیش از20 تا 30 متر در زیر زمین ساخته می شود و 9 تا 10 کیلومتر نیز طول دارد.