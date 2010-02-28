دستگیری ریگی پیام روشنی به آمریکا داشت / حواس برخی همسایگان جمع باشد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی لاریجانی و هیئت همراه یکشنبه در بازگشت از سفر ژاپن در توقفی کوتاه در فرودگاه زاهدان در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور اظهار داشت: دستگیری این شرور از چند جهت حائز اهمیت است، از آنجایی که این گروهک در فضای کشورهای همسایگان تلاشهایی را انجام می داد نوعی کار ایذایی بود ولی حامیان این افراد شرور بدانند که در مقابل اراده ملت ایران اینگونه کارهای ایذایی پاسخی خیلی دقیق و محکم خواهد داشت .

کشورهای منطقه حواسشان جمع باشد/ اطلاع کافی از برخی رفتارهای همسایگان داریم

وی تصریح کرد: بعضی از کشورهای منطقه هم باید حواسشان جمع باشد زیرا ما اطلاعات کافی از رفتارهای آنان داریم و اینکه چگونه از این افراد تروریست استفاده می کنند، استفاده از این روشها برای همه مقدور است، این کشورها نباید پول مسلمین را خرج اینگونه مسائل و افرادی آدم کش کنند و آنها را در منطقه برجسته و به جان مردم بیندارند .

لاریجانی تأکید داشت: دستگیری عبدالمالک ریگی توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران حاوی تمامی این پیامها بود .

وی با قدردانی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در دستگیری مالک ریگی شرور و تروریست معروف شرق کشور، خاطر نشان کرد: این گروهک در قبال عظمت کارهای جمهوری اسلامی جایگاه کوچک و نازلی دارد و در شرایطی که آمریکایی ها از لحاظ امنیتی به دنبال تخریب جمهوری اسلامی ایران بودند این گروهک را از مدتها پیش به استخدام خود درآورند تا به مردم استان سیستان و بلوچستان ضربه بزنند.

هفته وحدت منشا دوستی و برادری برای همه مسلمانان است

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تبریک آغاز هفته وحدت به همه مسلمانان به ویژه مردم استان سیستان و بلوچستان این هفته را منشأ وحدت، دوستی و برادری برای همه مسلمانان و ملت شریف ایران عنوان کرد و گفت: پیامبر عظیم الشأن اسلام مظهر وحدت برای تمام بشریت است چون آیین ایشان کامل و مطابق با خطرات بشری است و چنگ زدن به این آیین و مکتب حیات بخش اسلام تجلی و تحقق همه خواسته های فطری بشر و حلقه وحدت عموم مسلمانان است.

علی لاریجانی با تأکید بر اینکه، مسلمانان باید از این زمان و موقعیت استفاده لازم را ببرند، افزود: در شرایط فعلی که گرایشی پر رنگ برای تفرقه بین فرق اسلامی وجود دارد، تجمیع نیروی عظیم مسلمانان و وحدت آنها نوعی به خودیابی است.

رئیس مجلس و هیئت همراه پس از توقف 3 ساعته در فرودگاه زاهدان، این شهر را به مقصد تهران ترک کرد.