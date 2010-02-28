برنامه ریزی برای انتقال گاز زمستانی 89

به گزارش خبرگزاری مهر جواد اوجی در بازدید از منطقه 6 شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به اهمیت انتقال پایدار گاز طبیعی به ویژه در فصول پر مصرف سال، گفت: آماده به کار بودن تاسیسات تقویت فشار و خطوط لوله برای انتقال پایدار گاز طبیعی ضروری به نظر می رسد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز به منظور افزایش پایداری انتقال گاز در سطح شبکه سراسری در سال آینده باید برنامه ریزی لازم برای انجام تعمیرات و تامین قطعات یدکی تاسیسات گازی در دستور کار قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی قریب الوقوع خط لوله هفتم سراسری گاز، بیان کرد: راه اندازی این خط لوله انتقال گاز طبیعی باید با حداکثر دقت و کوشش انجام شود.

معاون وزیر نفت همچنین با بررسی وضعیت برون سپاری فعالیت های اجرایی در سطح منطقه 6 انتقال گاز همچون واگذاری انجام تعمیرات، نگهداری تاسیسات تقویت فشار گاز، خطوط لوله و ماشین آلات، تصریح کرد: مسئولان ستادی شرکت ملی گاز ایران باید نسبت به رفع مشکلات عملیاتی و منابع انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز اقدام کنند.