به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی طائی‌زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص عملکرد مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران بیان داشت: این مرکز به منظور توسعه کاربری فناوری اطلاعات و مکانیزه کردن تمامی امور و فعالیت‌های مرکز، مناطق‌، مدارس علمیه خواهران و پشتیبانی علمی اساتید، طلاب، دانش آموختگان و کارگزاران مدارس علمیه از طریق به کارگیری فناوری‌های نوین، در سال 1382 تأسیس شد.



طایی زاده در زمینه دستاوردهای جدید مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: هم اکنون فاز نخست 9 پروژه پورتال این مرکز آماده‌سازی شده است و اطلاعات آن بر روی پایگاه اینترنتی حوزه‌های علمیه خواهران قرار گرفته است.



وی در خصوص افتتاح 9 پروژه نرم‌افزاری این مرکز عنوان کرد: به منظور استفاده رایگان و سریع علاقمندان، این پروژه‌ها بر روی پایگاه اینترنتی مرکز نصب شده است و این 9 پروژه شامل: بانک مقالات، سیمای فرزانگان، مقالات تخصصی زنان، بانک مقالات امام عصر(عج)، گالری تصاویر و فیلم، نرم افزار ریحانه، نشریه الکترونیک طوبی و نرم افزار کتب مرجع است.



جمع‌آوری 14 هزار آیه و روایت با موضوع زن و خانواده



طائی زاده در خصوص نرم افزار ریحانه توضیح داد: این نرم‌افزار برای اولین بار در کشور به جمع‌آوری آیات و روایات مربوط به زن و خانواده با کمیت 14 هزار آیه و روایات پرداخته و بر روی سایت مرکز قرار گرفته است.



وی نشریه الکترونیکی طوبی را یکی دیگر از این پروژه ها ذکر کرد و ادامه داد: این نشریه در هشت شماره شامل سه هزار و 300 عنوان مقاله و هزار و 100 عنوان کتاب در 215 موضوع از جمله قرآن، اهل بیت(ع)، تاریخ اسلام، خانواده و تشیع، فلسفه و کلام‌، نشریات الکترونیکی، تبلیغ و ...قابل باز‌خوانی است و ویژگی عمده آن امکان فیش برداری از روی مطالب آن است.



طائی‌زاده، پروژه بانک مقالات را یکی از بزرگترین پایگاه‌های مقالات در کشور دانست و ادامه داد: در پروژه بانک مقالات 20 هزار عنوان مقاله گنجانده شده است که ویراستاری آن بیش از دو سال به طول انجامیده است.



مدیر توسعه فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در خصوص نرم‌افزار فرزانگان اظهار داشت: این پروژه به معرفی 136 تن از نخبگان جهان اسلام که در طول 200 سال گذشته زندگی می‌کردند، می‌پردازد و اطلاعاتی درباره زندگی نامه‌، آثار و تألیفات آنها در اختیار علاقمندان قرا می‌دهد.



وی در خصوص دو پروژه مقالات تخصصی زنان و بانک مقالات امام عصر(عج) بیان داشت: در نرم افزار مقالات تخصصی زنان هزلر و 500 عنوان مقاله تخصصی با موضوع زن گرد‌آوری شده و در بانک مقالات امام عصر(عج) هزار و 500 عنوان مقاله با بیش از یک سال کار کارشناسی جمع آوری شده است.



طائی‌زاده، گالری فیلم و تصاویر را از پروژه‌های جدید دیگر معرفی کرد و افزود: این تصاویر و فیلم‌ها بیشتر مربوط به مناسبتها و اخبار مرکز و مدارس علمیه سراسر کشور است.



وی به عنوان آخرین پروژه، از نصب نرم افزار کتب مرجع بر روی پایگاه اینترنتی مرکز حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و بیان داشت: در این نرم افزار 500 عنوان کتاب تخصصی آموزشی ویژه طلاب قرار داده شده است.



طائی‌زاده در پایان در خصوص ویژگی‌های خاص پروژه‌ها اضافه کرد: قرارگیری تحت وب، اختصاصی بودن محورها در مورد زن و خانواده، امکان دسترسی یکپارچه و کامل به وسیله پایگاه الکترونیکی حوزه‌های علمیه خواهران از ویژگی‌های این پروژه‌ها می‌باشد که به آدرس www.whc.ir در معرض دید علاقمندان قرار دارد.