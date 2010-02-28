به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: آموزشهای فنی و حرفه ای دارای نقش اساسی در تربیت نیروی انسانی و افزایش بهره وری دارد.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به رویکرد جدید وزارت کار در حوزه آموزشهای فنی و حرفه ای مبنی بر آموزش مهارتهای پیشرفته به گروههای هدف مانند دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، اظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفه ای از عوامل اصلی توسعه اقتصادی، افزایش تولید، ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده ها است.

شیخ الاسلامی افزود: خدمات رسانی به جوانان مستلزم توسعه و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای و نیز استفاده از نیروهای مجرب آموزش دهنده است و در این راستا خوشبختانه با شناخت جایگاه و اهمیت موضوع این عرصه در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته و به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه مطرح شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سامانه های آموزشی متناسب با بازار کار در کشور نیستند، بنابراین ضروری است تا در سامانه های آموزشی کشور در حوزه مهارت آموزی انسجام و تمرکز حاصل شود.

وزیر کار در مورد وظایف وزارت کار، گفت: اشتراک لفظی کلمه "کار" که بر روی وزارت کار و امور اجتماعی است موجب شده برخی گمان کنند وزارت کار مسئولیت مستقیم بیکاری را برعهده دارد. اینکه وزارت کار چگونه به کار مربوط می شود و مسئولیت ما نسبت به کار و اشتغال چیست از ظرافتهای بسیاری برخوردار است.

شیخ الاسلامی تاکید کرد: هم اکنون حدود 7.5 میلیون کارگر فعال هستند که آنان برای فعالیتها و موضوعات مربوط به خود نیاز به یک دستگاه حاکمیتی دارند که بتوانند مسائل و موضوعات مربوط به خود را در آن حل و فصل کنند. جامعه کارگری و کارفرمایی و دولت 3 ضلع یک مثلث هستند که دست در دست هم چرخه کار، تولید، اقتصاد و بازار کار را رونق می بخشند.

وی تصریح کرد: بنابراین دولت موظف است به این موضوع با نگاه حاکمیتی توجه کند. وزارت کار وظیفه تعیین سهم ایجاد اشتغال برای سایر دستگاهها را برعهده دارد و از جمله وظایف دیگر وزارت کار، سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت، صیانت از نیروی کار، حفظ اشتغال موجود، اعمال قوانین بهداشت کار در واحدهای تولیدی و آموزش نیروی انسانی آماده به کار برای ورود به بازار کار است.