ویژه برنامه نوروزی شبکه جام جم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "گل باغ آشنایی" در 13 قسمت به تهیه‌کنندگی محمدرضا جعفری با موضوع موسیقی سنتی و بهاریه تهیه شده است. برنامه "آیینه جام"، "نگارستان 2" و ایران جهان در یک روز" به عید باستانی می‌پردازد. برنامه "آفتابگردان" با حضور کارشناسان برجسته مذهبی مسئله نوروز در مباحث دینی را بررسی می‌کند.

در برنامه "عیدانه" نیز انیمیشن‌های تولید شده در مرکز صبا و انیمیشن‌های خارجی پخش می‌شود. برنامه "پیک بهاری" هم با اجرای محسن حاجیلو به استقبال بهار می‌رود. برنامه "روز نو" با مضمون "اوستاو عبدلی" لحظات شادی را برای مخاطبان جام جم تدارک دیده است. برنامه "صمیمانه" با اجرای کاظم احمدزاده، محمود شهریاری، حسین رفیعی و مسعود روشن‌پژوه پخش می‌شود.

برنامه "آفتاب مهربانی" با اجرای محمدرضا اسماعیلی با محتوای طنز روی آنتن می‌رود. ویژه برنامه تحویل سال نو هم به مدت 15 ساعت و به صورت زنده پخش می‌شود. برنامه "جهان 88" به وقایع مهم در جهان سیاست می‌پردازد. شبکه جام جم برای 12 فروردین هم ویژه برنامه خاصی را تدارک دیده است. برنامه "خانه مهر" هم با پرداخت به موضوعات متنوع روی آنتن می‌رود.