تروریسم در منطقه ریشه فرامنطقه ای دارد/ بحران کشمیر میراث استعمار است

خانم دکتر " راشمی پوری" استاد دانشگاه پنجاب هند در گفتگو با مهر در رابطه با تنشهای موجود در روابط بین هند و پاکستان گفت: من شانس این را داشتم که در پاکستان زندگی کرده و در ارتباط مستقیم با مردم این کشور باشم، در این مدت من با هیچ مشکل ارتباطی مواجه نبودم چرا که فرهنگ های ما بسیار به هم نزدیک است، از این رو من به هیچ وجه احساس نمی کردم که در یک کشور خارجی زندگی می کنم.

وی در ادامه تاکید کرد: مشکل اصلی که سبب اختلاف بین هند و پاکستان شده است، اختلافات موجود بین رهبران این دو کشور است. در این بین ابعاد گوناگونی از موضوعات مورد اختلاف مطرح است که به هیچ وجه مربوط به مردم دو کشور نبوده و راه حل آن نیز بدست سیاستمداران است. این امر که باید توسط سیاستمداران و از طریق گفتگو و مذاکره انجام گیرد، در حال حاضر مورد بی توجهی قرار گرفته است.

استاد دانشگاه پنجاب هند در ادامه سخنان خود با اشاره به چند سال حضور خود در جامعه پاکستان تاکید کرد: من در سالهای اخیر با گروههای مختلفی از مردم پاکستان گفتگو کرده و نظرات آنان را جویا شده ام و باید بگویم که در این گفتگوها با آنها هیچ چیز متضادی با دیدگاه مردم کشورم مشاهده نکردم، این اتفاق می تواند در سطوح بالا و در بین سیاستمداران نیز اتفاق بیافتد.

به اعتقاد این کارشناس مسائل سیاسی راه حلی که می تواند برای حل اختلافات موجود میان دهلی نو و اسلام آباد به کار گرفته شود، گسترش ارتباطات و ایجاد فضای باز برای گفتگو از طریق افزایش تبادل اطلاعات و منابع بین دو طرف است، امری که می تواند صلح و امنیت بیشتری را به منطقه بیاورد.

خانم راشمی پوری با اشاره به وجود مسئله تروریسم در منطقه گفت: تروریسم امری فرامنطقه ای است که متاسفانه با حضور گروههای تروریستی در افغانستان و پاکستان شدت گرفته و تبعات آن بویژه طی دو سال اخیر هند را نیز درگیر کرده است. به اعتقادی در این میان نقش پاکستان در حل مسئله تروریسم پررنگ تر بوده و انتظار بیشتری از آن می رود، با این حال دولت این کشور عملکرد خوبی در این زمینه نداشته است.

دکتر راشمی پوری در بخش دیگری از سخنان خود به حملات ترویستی به هتلهای بمبئی که موجب افزایش تنش بین اسلام آباد و دهلی نو شد، اشاره کرده و گفت: هنوز بسیاری از موضوعات مربوط به این حمله مشخص نیست، اما چیزی که در این اتفاق موثر بر روابط دو طرف کاملا روشن است، این است که مسلما طرح ریزی این عملیات از داخل پاکستان و در مناطق تحت کنترل اسلام آباد صورت گرفته است.

این استاد دانشگاه پنجاب هند در بخش دیگری از سخنان به بحران در منطقه کشمیر اشاره کرده و تاکید کرد که حمایتهای صورت گرفته از گروههای مختلف در این منطقه موجب ادامه درگیریها در کشمیر شده است. به گفته دکتر راشمی پوری نبود خواست واقعی برای حل مشکلات موجود در این منطقه موجب ادامه یافتن وضعیت بحرانی آن شده است.

وی خاطرنشان کرد اختلافات موجود در کشمیر بدلیل اختلاف بین مسلمانان و هندوها نیست چرا که مسلمانان و هندوها در سراسر هند بصورت مسالمت آمیز با یکدیگر زندگی می کنند، با این حال سیاستهای دولتهای استعمارگر در هند موجب شده که حضور مسلمانان کمرنگ تر شده و بویژه در فضای سیاسی هندوها قدرت بیشتری داشته باشند.