فیروز زنوزی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌ای ادبی که قرار بود با سردبیری وی روی آنتن رادیو گفتگو برود، گفت: ما در حال ضبط و ذخیره چند برنامه هستیم تا با دست پر بتوانیم برنامه را به زودی به پخش برسانیم.

وی ادامه داد: نام این برنامه "نقد حال" است که محور ما در آن تحلیل ادبیات معاصر ایران و چالشهای پیش روی است. همچنین در این برنامه با حضور اهل قلم چند و چون ادبیات، جوایز ادبی، وضعیت نقد ادبی، مشکلات و مسائل نشر کشور، کم و کاستیهای ادبیات معاصر و ...به طور جدی به بحث گذاشته شوند.

نویسنده "قاعده بازی" درباره کارشناسان این برنامه گفت: برنامه دو کارشناس- مجری ثابت دارد که من و احمد شاکری هستیم البته به فراخور بحث و موضوع برنامه از حضور کارشناسان و میهمانانی متناسب با بحث بهره می‌بریم. به طور مثال در چند برنامه‌ای که ضبط کرده‌ایم افرادی چون مدیا کاشیگر، حسن محمودی و تنی چند از مسئولان وزارت ارشاد میهمان ما بوده‌اند.

زنوزی جلالی افزود: از جمله موضوعاتی که در برنامه‌های ضبظ شده بدانها پرداخته‌ایم مسئله ممیزی کتابهاست و موضوع نقد و بررسی "کتاب سال" موضوع دو برنامه دیگرمان است که تدارک ضبط آن هستیم و از علی شجاعی صائین مدیر عامل خانه کتاب و مسئول برگزاری این جایزه ادبی دعوت کرده‌ایم که در برنامه ما حاضر شود.

وی تأکید کرد: ما به دنبال نقد و بررسی اتفاقهای ادبی کشور هستیم و تلاش می کنیم از طیفهای مختلف نظرات متفاوتی را به بحث بگذاریم و محور انتخاب میهمانان نیز این است که بحثی پویا شکل گیرد و نقاط ضعف و قوت موضوع مشخص شود.

این نویسنده در پایان در مورد تازه ترین آثار چاپی خود گفت: دچاپ چهارم "قاعده‌بازی"، چاپ دوم "باران بر زمین سوخته"، تجدید چاپ داستان "حضور" پس از سالها توسط نشر امیرکبیر و چاپ نخست تمامی داستانهای جنگیم در قالب یک مجموعه با نام "مجموعه داستانهای جنگ" متشکل از بیش از 18 داستان توسط دفتر ادبیات داستانی وزارت ارشاد تا پایان سالجاری به بازار کتاب خواهد آمد.