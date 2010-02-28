دستگاههای اجرایی لرستان در اجرای فاز دوم آمایش سرزمین همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری ظهر یک شنبه در جلسه کارگروه آمایش سرزمین استان در محل استانداری لرستان اظهار داشت: مشاوران و نمایندگان طرح آمایش سرزمین لرستان باید به صورت مستمر در مراحل تدوین به موقع این طرح در لرستان حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه دستگاههای مرتبط و اثر گذار نیز باید در کنار مشاوران طرح آمایش سرزمین همکاری لازم را داشته باشند، خاطر نشان کرد: همچنین معاونت برنامه ریزی استانداری نیز باید همکاری لازم و تاثیر گذاری را با نمایندگان دستگاههای اجرایی و مشاوران این طرح داشته باشند و گزارش کارهای صورت گرفته را به صورت ماهانه ارائه دهد.

تدوین سند آمایش سرزمین نباید بر مبنای پژوهش های تکراری باشد

استاندار لرستان با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی مانند آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، میراث فرهنگی و بازرگانی باید بیشترین همکاری را با گروه مشاوران طرح آمایش سرزمین داشته باشند، یادآور شد: دستگاههای اجرایی موثر در این طرح با تعامل و همکاری زمینه تهیه یک نسخه عملیاتی موثر و کاربردی برای لرستان را فراهم کنند.

صابری با بیان اینکه نمایندگان دستگاههای اجرایی باید آمارهای کارشناسی خود را جمع بندی و به صورت پیشنهاد به گروه مشاوران طرح آمایش سرزمین ارائه دهند، بیان داشت: اگر دستگاههای اجرایی با گروه مشاوران این طرح همکاری لازم را داشته باشند به طور حتم در این مسیر به موفقیت دست خواهیم یافت.

وی با تاکید بر ضرورت کاربردی بودن طرح آمایش سرزمین لرستان خاطر نشان کرد: این طرح نباید بر مبنای پژوهش های تکراری و غیرعملیاتی تهیه شود و بعد از یک دوره به علت کاربردی نبودن در بایگانی دستگاههای اجرایی خاک بخورد و بدون استفاده باقی بماند.

سند آمایش سرزمین لرستان بر اساس افق 1404 تدوین می شود

مشاور طرح تدوین سند آمایش سرزمین استان لرستان نیز در ادامه این جلسه خواستار همکاری دستگاههای اجرایی برای تدوین این طرح شد و عنوان کرد: خوشبختانه تعداد زیادی از دستگاههای اجرایی در طول دو ماه گذشته آمار و اطلاعات جدید و موثری را در اختیار گروه مشاوران طرح آمایش سرزمین قرار داده اند.

حمید رحیمی پور با انتقاد از اینکه متاسفانه هنوز تعدادی از دستگاههای اجرایی لرستان آمار و اطلاعات لازم را در اختیار گروه مشاوران قرار نداده اند، بیان داشت: تدوین سند آمایش سرزمین استان لرستان بر اساس افق 1404 خواهد بود.

وی با بیان اینکه فاز اول تدوین طرح آمایش سرزمین لرستان بر اساس شناخت وضع موجود این استان است، خاطر نشان کرد: فاز دوم تدوین این طرح بر اساس سند توسعه، تحلیل و عملیاتی کردن این طرح می باشد.

مشاور طرح تدوین سند آمایش سرزمین استان لرستان با اشاره به اینکه اگر دستگاههای اجرایی در تدوین این طرح به گروه مشاوران کمک کنند طرحی جامع و کاربردی برای استان تهیه می شود یادآور شد: ما سعی داریم در تدوین طرح آمایش سرزمین لرستان از مبانی اسلامی مانند عدالت اجتماعی استفاده کنیم.

رحیمی پور یادآور شد: همچنین در راستای عملیاتی و کاربردی کردن طرح آمایش سرزمین استان لرستان اقدام به برگزاری کارگاههای تخصصی برای نمایندگان و کارشناسان دستگاههای اجرایی خواهیم کرد.