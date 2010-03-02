تجهیزات مدارس برای کاهش تعطیلات تابستان مناسب نیست

هاجر تحریری نیک صفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پژوهشگاه تعلیم و تربیت تاکنون هیچ پژوهشی در خصوص کاهش میزان تعطیلات نداشته، گفت: به عقیده بنده باید بر روی این مسئله کار تحقیقاتی شود چرا که معتقدم دانش آموزان نباید سه تا چهار ماه تابستان رها شوند و بدون برنامه آن را سپری کنند.

پیش از این دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از بررسی طرح کاهش تعطیلات تابستان در این شورا خبر داده بود.

در برخی از استانها گرمای شدید در تابستان و نبود امکانات خنک کننده مانع کاهش تعطیلات می شود تحریری نیک صفت

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه براحتی نمی توان درباره خوب یا بد بودن طرح کاهش تعطیلات تابستان سخن گفت، افزود: یکی از دلایل بد بودن این طرح این است که کشور ما انواع شرایط آب و هوایی را دارد و در برخی از استانها گرمای شدید در تابستان از یک سو و نبود امکانات خنک کننده از سوی دیگر مانع اجرای این طرح می شود.

تحریری نیک صفت ادامه داد: کاهش تعطیلات تابستان در صورتی خوب است که امکانات فراهم باشد و مهمتر آنکه ما برنامه مناسب و جامعی برای حضور دانش آموزان در مدرسه داشته باشیم تا وقت آنها به بطالت نگذرد.

همچنین وزیر آموزش و پرورش با تایید اصل خبر عنوان کرده است که بررسی کاهش تعطیلات تابستان که در سند تحول بنیادین قرار دارد، در الویتهای شورای عالی آموزش و پرورش نیست.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در ژاپن دانش آموزان 40 ساعت در مدرسه حضور پیدا می کنند که 20 ساعت آن آموزش رسمی و مابقی تدریس مهارتهای زندگی، ورزش، تمرین و انجام تکالیف است این در حالی است که فعالیت در مدارس ایرانی به 24 ساعت ختم می شود اما ژاپنی ها برنامه جامع و کامل برای حضور دانش آموزانشان دارند و می توانند آنها را در مدرسه جذب و نگه دارند.

تحریری نیک صفت در پاسخ به این سئوال که " آیا تعطیلات بیش از حد در تابستان و طی سال تحصیلی موجب عقب افتادگی درسی دانش آموزان نمی شود؟" گفت: اصل این ماجرا درست است و با آن موافقیم اما نباید به قیمت فراگیری دانش آموز جان او را به خطر بیندازیم.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش با تاکید براینکه باید فضا و تجهیزات، برنامه و خانواده هر سه در کنار هم آماده اجرای چنین طرحی شوند، افزود: به اعتقاد ما دانش آموز نباید به غیر از خانه و مدرسه جایی را بشناسد و خانه باید تنها محلی برای استراحت و بازی او شود و تمام آموزشها در مدرسه انجام شود.

برخی از کارشناسان آموزشی معتقدند که تعطیلات بیش از حد مدارس در ایران در تابستان و طول سال تحصیلی موجب کاهش کیفیت آموزشی در مدارس کشور شده است.